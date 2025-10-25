◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節 京都１―１鹿島（２５日・サンガＳ）

首位の鹿島は京都と１―１で引き分けた。０―１で迎えた後半アディショナルタイムにＦＷ鈴木優磨が起死回生の同点ゴールを奪った。

＊ ＊ ＊

鹿島は序盤から劣勢の展開となった。アグレッシブさに欠け、ミスも目立ち、流れをつかめなかった。３６分には京都ＦＷマルコトゥーリオに決められ、先制を許した。レオセアラ、鈴木優磨の２トップにうまくボールが入らず、反撃の一手としたかった速攻も単発に終わった。

後半から舩橋佑に代えて知念慶を投入し、局面のバトルで優勢に立つことによる打開を試みる。しかし立ち上がりこそよかったが、だんだんと手詰まりに。松村優太や田川亨介ら攻撃のカードを次々と切り、荒木遼太郎をボランチで入れるなどしたが、なかなかゴールを奪えない。

それでも最後にドラマが待っていた。パワープレーの展開を続ける中、ラストプレーで鈴木優磨が意地の同点ゴール。他会場で２位の柏が勝利した直後、チームに勝ち点１をもたらした。

これで鹿島は勝ち点「６７」に。柏が「６６」で追い、京都は「６２」。「６１」の神戸は２６日に試合を行う。