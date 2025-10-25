「この使い方、天才！」無印のカードファイルが“カバン内の細かいモノ”の収納に最適。旅先にも◎｜無印良品週間に買いたいもの
今回レポートするのは、無印良品の「さっと開いて一覧できるカードファイル」。パラパラとページをめくる一般的なファイルとは違い、1アクションで全ページをバサーッと広げて、まるで1枚のシートのように中に入れたお気に入りのカード類を一覧できちゃうんです！
推し活アイテムとして人気なだけでなく、何やらカード“じゃないほう”の使い方も便利だとSNSで話題になっているので、詳しく見ていきましょう。
◆中身が一瞬でわかる！ 広げるカードファイルがSNSで話題
無印良品の「さっと開いて一覧できるカードファイル」は、商品名のとおり１アクションでさっと開き、中身を一覧できるカードファイルです。
「さっと開いて一覧できるカードファイル（ポストカードサイズ：12ポケット 縦3段×横4列」490円／税込
外寸（約）：表紙174×127mm、展開時502×708mm
ポケット内寸（約）：153×105mm
素材：表紙・ポケット ポリプロピレン、バンド 天然ゴム・ポリエステル、ハトメ 鉄
見た目は、よくあるカードファイル。
表紙は半透明でザラザラ、プラスチックの一種・ポリプロピレン製でやや硬め。筆者が購入した12ポケットタイプは、ポストカード（148×100mm）を入れることができるやや大きめサイズです。
右端のゴムバンドを外すと、中身が見やすい透明なポケット。ツルツルしていて指紋がつきにくく、ヘタリにくいしっかりした素材感です。
一般的なカードファイルとの違いはここからで、ページはめくりません。表紙の表裏を両手で持ち、それぞれ斜めに引っ張ると１アクションでバサッと全ページを開くことができます。展開時は502×708mmと、両腕を軽く広げたくらいの大きさです。
◆一気に中身が見れてスッキリ！
縦3段、横4列のポケットがまるで1枚のシートのように広がるから、中身をまとめて見ることができるんですね！
ちなみに、ポケットの内寸は約153×105mmですべて同じ大きさ。上からスッと収納するトップインタイプです。
一般的なポストカード・はがきは148×100mmなので、すっきり収まります。
こんなふうに、好きなポストカードをまとめて見られるのはテンションが上がりますよね！ それともうひとつ、SNSを中心に話題になっている“じゃないほう”の使い方も気になったので試してみました。
◆旅行先でも大活躍！
「さっと開いて一覧できるカードファイル」の“じゃないほう”の使い方とは、旅行に持っていく日用品の収納です。
例えば、パウチ入りのスキンケアやコスメ、シャンプー、ヘアゴム、ペアピン、綿棒、コットン……これらの細々したものって、ポーチに入れると中身が動いて、使いたいものをすぐに取り出せないのが煩わしいですよね。
それが「さっと開いて一覧できるカードファイル」に収納すると、何がどこにあるのかひと目でわかるだけでなく、ポケットからスッと取り出せてとっても楽！
それぞれがポケットに収まっているからグチャグチャにならないし、整頓されている感があって気分もスッキリ。不織布マスクも収まりがいいです。
準備する時も、中身を把握しやすいから入れ忘れが減りました。
閉じる時は、横1列にしてから縦1段にたたみます。折り目が付いているので、スムーズです。
ポーションタイプのマウスウォッシュのようなボリュームのあるものも収納できるけれど、厚みが増して閉じにくくなったり、向きによってはポケットから落ちてしまったりもするので、別にしたほうがいいかもしれません。
◆ファイルのようにまとめてもスッキリ
バンドで留めたファイルは、ちょっとした単行本のよう。
パウチに入った液体類が複数収納されているので厚みがありますが、使い切ってしまえば持ち帰る時のファイルはペタンコでかさばりません。筆者は、領収書入れとして活用しながら持ち帰ってきています。
推し活アイテムとして人気なだけでなく、何やらカード“じゃないほう”の使い方も便利だとSNSで話題になっているので、詳しく見ていきましょう。
無印良品の「さっと開いて一覧できるカードファイル」は、商品名のとおり１アクションでさっと開き、中身を一覧できるカードファイルです。
「さっと開いて一覧できるカードファイル（ポストカードサイズ：12ポケット 縦3段×横4列」490円／税込
外寸（約）：表紙174×127mm、展開時502×708mm
ポケット内寸（約）：153×105mm
素材：表紙・ポケット ポリプロピレン、バンド 天然ゴム・ポリエステル、ハトメ 鉄
見た目は、よくあるカードファイル。
表紙は半透明でザラザラ、プラスチックの一種・ポリプロピレン製でやや硬め。筆者が購入した12ポケットタイプは、ポストカード（148×100mm）を入れることができるやや大きめサイズです。
右端のゴムバンドを外すと、中身が見やすい透明なポケット。ツルツルしていて指紋がつきにくく、ヘタリにくいしっかりした素材感です。
一般的なカードファイルとの違いはここからで、ページはめくりません。表紙の表裏を両手で持ち、それぞれ斜めに引っ張ると１アクションでバサッと全ページを開くことができます。展開時は502×708mmと、両腕を軽く広げたくらいの大きさです。
◆一気に中身が見れてスッキリ！
縦3段、横4列のポケットがまるで1枚のシートのように広がるから、中身をまとめて見ることができるんですね！
ちなみに、ポケットの内寸は約153×105mmですべて同じ大きさ。上からスッと収納するトップインタイプです。
一般的なポストカード・はがきは148×100mmなので、すっきり収まります。
こんなふうに、好きなポストカードをまとめて見られるのはテンションが上がりますよね！ それともうひとつ、SNSを中心に話題になっている“じゃないほう”の使い方も気になったので試してみました。
◆旅行先でも大活躍！
「さっと開いて一覧できるカードファイル」の“じゃないほう”の使い方とは、旅行に持っていく日用品の収納です。
例えば、パウチ入りのスキンケアやコスメ、シャンプー、ヘアゴム、ペアピン、綿棒、コットン……これらの細々したものって、ポーチに入れると中身が動いて、使いたいものをすぐに取り出せないのが煩わしいですよね。
それが「さっと開いて一覧できるカードファイル」に収納すると、何がどこにあるのかひと目でわかるだけでなく、ポケットからスッと取り出せてとっても楽！
それぞれがポケットに収まっているからグチャグチャにならないし、整頓されている感があって気分もスッキリ。不織布マスクも収まりがいいです。
準備する時も、中身を把握しやすいから入れ忘れが減りました。
閉じる時は、横1列にしてから縦1段にたたみます。折り目が付いているので、スムーズです。
ポーションタイプのマウスウォッシュのようなボリュームのあるものも収納できるけれど、厚みが増して閉じにくくなったり、向きによってはポケットから落ちてしまったりもするので、別にしたほうがいいかもしれません。
◆ファイルのようにまとめてもスッキリ
バンドで留めたファイルは、ちょっとした単行本のよう。
パウチに入った液体類が複数収納されているので厚みがありますが、使い切ってしまえば持ち帰る時のファイルはペタンコでかさばりません。筆者は、領収書入れとして活用しながら持ち帰ってきています。