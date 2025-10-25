マクドナルドで「10％還元」を実現する方法。松のや・吉野家でも得する「飲食店のポイ活」の裏ワザ
ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。
◆吉野家プリカで“二重にお得”な裏技
節約のために外食は控えているけど、たまには外食したい！仕事で忙しいから外食するしかない！という方も多いと思います。今回は特にそんな方向けに飲食店のお得なキャンペーンをご紹介します。
まずは吉野家です。現在、吉野家では「吉野家プリカWでお得」キャンペーンが開催されています。
キャンペーン期間は12月25日（木）15時まで。吉野家プリカとは吉野家独自の電子マネーで、店頭で発行、チャージができます。
そして、この吉野家プリカにチャージすると通常2％のボーナスチャージが付与されるのですが、それがキャンペーン期間中は10％に増量されます。チャージは1,000円単位で、現金のみチャージ可能です。1回で49,000円までチャージでき、その10％分のボーナスが付与されます。
さらに吉野家プリカを利用すると5％引きになります。チャージと利用でWでお得というわけです。
なお、吉野家プリカは店頭で物理カードを発行してもらうのですが、吉野家公式アプリに取り込むことができるので、持ち歩く必要はありません。
◆朝食利用で翌朝まで利用可能な100円引きクーポンも
さらに吉野家では朝4時〜11時の間に300円以上のお会計をすると、翌朝11時まで利用できる100円引きクーポンがもらえます。
キャンペーン期間は12月25日（木）11時まで。このキャンペーンも、支払いを吉野家プリカにすればよりお得になります。
◆マクドナルド×三井住友カードで“最大10％還元”に
次はマクドナルドです。マクドナルドのモバイルオーダーでは、三井住友カードで支払うと7％が還元されるようになったということは、以前ご紹介しました。条件を満たすと最大20％まで還元率を上げることもできます。
そのマクドナルドのモバイルオーダーで「3％上乗せされるVクーポン」が配布されています。Vpassサイトにログインするとクーポンを獲得することができます。事前に獲得しておけば、あとはマクドナルドのモバイルオーダー利用時に自動で適用されます。
クーポンの利用期間は10月31日（金）まで。期間中ずっと+3％還元なので通常分と合わせて10％還元です。
また、付与上限はないので買えば買うほどポイントが還元されます。三井住友カードを持っていてマクドナルドを利用する方はクーポンを獲得してみてください。
◆松のやX公式クーポンが“アプリ超え”の値引き
次は松のやです。松のやのロースかつ定食やカキフライ定食などが割引になるクーポンが松のやX公式アカウントで配布中です。松屋フーズアプリでも松のやのクーポンが配布されているのですが、それよりさらにお得になっています。
たとえば、味噌ロースかつ定食790円（税込）が210円引き、ロースかつ定食690円（税込）が160円引き、カキフライ定食990円（税込）が130円引きなどです。
今までもアプリよりお得なクーポンがX公式アカウントで配布されていたのですが、今回はさらに20円引きになりました。
クーポンにQRコードが記載されているので、それを券売機にかざすと割引価格で食べることができます。クーポンの利用期間は決まっていないので、しばらく続く可能性が高いです。
◆小僧寿し“創業祭”で20貫1274円の超コスパ
次は小僧寿しです。小僧寿しでは「創業祭 第1弾 感謝バリュー盛フェア」が開催中です。開催期間は10月31日（金）まで。
