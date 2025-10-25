昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（28）。2020年の入社後、多くの人気番組を担当したが、2023年7月に体調不良を理由に休業を発表。退社後に、SNSでPTSD（心的外傷後ストレス障害）であったことを公表した。約1年の闘病期間を経て、再び前に踏み出し、NEWSポストセブンのエッセイ連載『ひたむきに咲く』も好評だ。この10月には完全受注販売の2026年カレンダーも発売。そんな渡邊さんが、最近読んだ詩集から考える「現代社会での働き方」について綴ります。

＊ ＊ ＊

読書の秋。毎日仕事でバタバタしていて、ようやくできた休日。寒さが増し、ベッドから抜け出せないぬくぬくしたい朝に、若松英輔さんの『幸福論』（亜紀書房）をみなさんにぜひ読んでほしい。

批評家・随筆家である若松英輔さんの文章は全部好きだ。特に彼の紡ぐ詩は、短い言葉の一つ一つに、やさしさと思いやりと、寂しさが感じられる。空虚さを知っているからこそ生み出された、やさしさと思いやりが込められている気がする。

また、個人的には、若松さんと同じ新潟県出身、加えて同じ大学を卒業しているということに妙な親近感を覚えている。

若松さんの詩集で、私が最も印象に残っているのが『幸福論』にある、〈多忙な人〉というタイトルの詩だ。これを初めて読んだ時、自分が今まさに感じていたことと一緒だと深く共感した。現代社会の中で生き抜くために必死で働く皆さんに読んでほしい。

幸せになりたいなら、まずは身近な人を幸せにしないと

〈多忙な人

忙しすぎては いけない

大切な人に

会えなくなって

ひとりで困っているのを

見過ごしてしまう

忙しそうに していると

心を 開いてくれるはずの人が

いつの間にか

黙ってしまう

そんなことがあったら

どんなことを

成し遂げたとしても

虚しく感じるだろう

世の中が

仕事と呼ぶものに

心を

奪われては いけない〉

私はかつてテレビ局で働いていた時のことを振り返った。朝から晩まで、頭も身体も仕事のことしかなく、会社のデスクで寝る日もあった。休みの日に自宅にいても、電話が鳴ったらワンコールで出なければいけない、メールが来たらすぐ返答しなければ信用が落ちると思って、片時もスマホを手放せなくなった。

職場と自宅の往復以外、ほとんど外出もしなくなった。当然、友人との交流はなくなり、コミュニケーションといえば女友達3人とのLINEのみになった。会社以外の世界はなく、外界との接点は皆無だった。

それでも、仕事で得られる達成感はとても気持ちよかったし、やりがいはあった。しかし、徐々に、こんな生活がいつまで続くのだろう？ 私は一体何のために働いているのか、わからなくなっていた。

そんな時、PTSDになって仕事ができなくなり、生活が一変した。仕事がなくなったら、自分の存在価値すらなくなったように思えた。社会の歯車から外れた気分で、本当に辛かった。

でも、時間ができたことで気づいたことがたくさんあったし、何より友人が増えた。これまで多忙を理由にできていなかったことに目を向けられるようになって、支えてくれる人が実はたくさんいたこと、弱音を吐いても受け入れてくれる人が存在したこと、ずっと変わらずそばにいてくれる人に気がつけた。

そして、自分が忙しかったばかりに、他者に自分の時間を渡さなかったのを後悔した。周囲の人のわずかな心の変化に気が付かず、話しづらい環境をつくってしまい、目の前にあった大切なものを見過ごしていた。幸せになりたいなら、まずは身近な人を幸せにしないといけないことを思い知った。

ここ数年、仕事に心も身体も奪われていた。私は仕事のために生きているのではないし、仕事＝私の存在価値ではない。私は幸せになるために生きている。

がむしゃらに仕事へ時間を注ぐことが美学ではない人はたくさんいる

私は今、経営者にインタビューする仕事をしている。そこで話を聞くと、かなりの割合の経営者が、「質も大事だけど結局は時間。どれだけプライベートを投げ打って、仕事と向き合うかが大事だ」と言っていた。

「量より質」タイプの私とは正反対で、一瞬小さな嫌悪感を抱いてしまうこともあるが、話を聞いていると「質より量」タイプの方々は本気で仕事が一番やりたいことのようだった。それならば、それでいいと思う。そう思う人がいるから社会のバランスは取れている。

ただ、それをトップにいる人間が、他者に押し付けないでほしい、とは思う。がむしゃらに仕事へ時間を注ぐことが美学ではない人はたくさんいるし、時間を割きたくても割けない人もいる。多様性を認め合う社会をつくるには、多様な働き方とそれを受け入れる姿勢が肝要だ。

また、これまで多くの方々が、過労死のために亡くなったり、好きだったはずの仕事を失ったりしてきた。過労によって犠牲になった命や心があったから、近年少しずつ働き方の見直しが進んでいた。

男性育休の取得率も上昇傾向で、やっと日本も男女平等にワーク・ライフ・バランスを自由に選択できるような一歩を踏み出せそうなところだ。自分が決めて馬車馬のように働くことはよいが、他者に強制しないでほしい。現状の日本社会を自分の大切な人、子どもや孫に歩ませたいか、今一度考えてほしい。

大切なものがなくなる前に、誰もが大切なものを大切だといい、大切にできる時間をもてる、やさしい社会になるように。私はもふもふの毛布にくるまりながら、もう一度『幸福論』を読もうと思う。

