パリの朝の光がまだ柔らかく街を包んでいた10月20日の午前9時半。世界最大級の美術館ルーヴルが静かに開館し、職員や観光客がゆっくりと動き出したそのとき、場内の静寂を破ったのは金属を切り裂く甲高い機械音だった──。

【現場写真】窃盗団が切断した窓ガラス、犯人が落とした豪華絢爛なウジェニー皇后の王冠

パリのルーヴル美術館で、世紀の強奪事件が起きた。レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」をはじめ、数々の世界的名作を収蔵するこの館はフランス文化の象徴として知られ、連日多くの観光客で賑わっている。

12世紀に軍事要塞として建てられ、その後王室の居城を経て、芸術品を収集する中心地へと姿を変えた。いまや常設展示はおよそ3万5000点にのぼり、年間800万人超が訪れる世界最大級の美術館だ。その威厳を誇る施設が白昼堂々強奪にあったというニュースは、瞬く間に世界を駆け巡り、フランス社会に深い衝撃を与えている。

今回、盗まれたのはティアラ、ネックレス、イヤリング、ブローチなど8点。いずれもフランス王室や帝政期の支配者たちの手を経てきたものだ。中でも、ナポレオン3世の妻・ウジェニー皇后のティアラとブローチ、そしてマリー・ルイーズ皇后のエメラルドのネックレスとイヤリングは、王権の華やかさを象徴する逸品とされる。

フランス警察によれば、犯人たちが館内にいた時間はわずか4分間に満たなかった。

緊迫の「4分間」に何が起きたのか

顔を隠した窃盗団4人はまず、トラックに備えたリフトでセーヌ川沿いの美術館のバルコニーに上がり、侵入の準備を進めた。そして営業開始からわずか30分後の午前9時34分、犯人のうち2人が電動工具を使い、窓ガラスを切断。館内へと踏み込んだ。

彼らが向かったのは、「ガレリア・ダポロン」。ルイ14世が建築を命じた豪華絢爛な空間に、歴代のフランス王侯貴族が手にした宝飾品が展示されている。犯人らはためらいのない手つきでショーケースのガラスを割り、王冠やジュエリーを次々と袋に詰めていく。目撃者によると、 その一連の動作には、慣れと計画性が滲んでいたという。

午前9時38分、袋詰めの宝飾品を携えた侵入者は外で待っていた2台のスクーターに乗り込み、セーヌ川沿いの石畳を疾走。犯人らが逃走したとみられる路上には、1354個のダイヤと56個のエメラルドが施されたウジェニー皇后の王冠が、破損した状態で転がっていた。

フランス当局によると、被害総額はおよそ8800万ユーロ（約155億円）で、いまも捜索は続いている。

「おそらくアルセーヌ・ルパンの架空の冒険に触発されたのだろうが、いずれにせよ綿密な準備と見事な構成だった」

フランス紙『ル・モンド』はこの事件を、皮肉を交えてこう評している。翌日、当局は逃走に使われたスクーターのうち1台と、犯人のものとみられるヘルメットを発見したが、手がかりは少ない。

「王冠や宝飾品はバラして小さくすれば売りやすくなります。犯行グループはそのまま売るのではなくて、金属を溶かしたり石を削り直したりして犯行の足跡を消す可能性が高い」（フランス人ジャーナリスト）

現地の専門家たちは、犯人がすでに宝石をバラバラにし、闇市場へ流した可能性を指摘している。

今回の事件を受け、マクロン大統領は「窃盗事件はわれわれの歴史であり、われわれが大切にしている遺産に対する攻撃だ」と非難。政治家らも相次いで声明を発表した。フランスが世界に誇る美の聖域で起きた4分間は、フランス社会に深い爪痕を残している。

◆久遠マリウス・レンジ（国際ジャーナリスト）