µþÅÔ¤Þ¤µ¤«¡ÄÈá·à¤Î¥É¥í¡¼¤Ç¥ê¡¼¥°½éÍ¥¾¡±ó¤Î¤¯¡¡ÂÀÅÄ¡¢µÜËÜ¡¢Ê¡ÅÄ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè35Àá¡¡µþÅÔ¡¡1¡½1¡¡¼¯Åç¡Ê2025Ç¯10·î25Æü¡¡¥µ¥ó¥¬S¡Ë
¡¡Èá·àÅª¤Ê·ëËö¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤È1¥×¥ì¡¼¤µ¤¨Î¿¤²¤Ð¤Ä¤«¤á¤¿¾¡¤ÁÅÀ3¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ÆÄËº¨¥É¥í¡¼¡£»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç¡¢µþÅÔ¤Ï¼¯Åç¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¡£»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢GKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤¬¡¢DFµÜËÜÍ¥ÂÀ¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¼ç¾¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿DFÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤È¼ç¾¤ÎMFÊ¡²¬¿µÊ¿¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¥Ù¥ó¥Á³°¡£DFÎëÌÚµÁµ¹¤â½Ð¾ìÄä»ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ÜÀÒ¸å½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿MFÀÆÆ£Ì¤·î¤¬¹¶¼é¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¡¢8·î16Æü¡¦ÅìµþVÀï°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿DF¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×¤¬¼¯Åç¹¶·â¿Ø¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ýÎ¥Ã¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿FW¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬Á°È¾37Ê¬¤Ë¤ÏÀèÀ©¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏËÉÀï°ìÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ÌÜ°Â¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à6Ê¬¤¬²á¤®µî¤í¤¦¤È¤·¤¿¸åÈ¾51Ê¬¡¢¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¡ÅÄ¤¬°ìÊâ½ÐÃÙ¤ì¤Æ¼¯ÅçFWÎëÌÚ¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¡£¼¡Àï¤Ï11·î9Æü¡¦²£ÉÍMÀï¡£¸Â¤ê¤Ê¤¯¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤ËÀï¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡¡