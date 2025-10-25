¡ÖÈà¤é¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°9¼ºÅÀ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÎ©¤ÁÄ¾¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
MLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º11-4¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼)
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤·¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ï½é²ó¤«¤é¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò2¤Ä½Ð¤¹¤Ê¤ÉËÜÍè¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤º¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È6²ó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤òºî¤ê¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÂ®µå¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È¤ò°¤¯¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤â¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«°¤¤»Íµå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤ò¾Î»¿¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Àï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¹ßÈÄ¸å¡¢ËþÎÝ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤ä²¡¤·½Ð¤·¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É3¼ºÅÀ¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥ÀÅê¼ê¤Ë¸òÂå¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µß±ç¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤é¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡Ê¥Ð¥ó¥ÀÅê¼ê¡Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÊÑ²½µå¤ò¹â¤¯Åê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¹½À®¾å¡¢Èà¤é¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤òÀï¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ËÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤ä¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬¥±¥¬¤ä²ÈÂ²ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£