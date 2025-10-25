²Ú´Ý¡¡µÈËÜ¤Ë¡ÖÎÉ¤¤Äó°Æ¡×¤â¤·¤âÁêÊý¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡ÖÄ¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥®¥ã¥é¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¤²¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡Ê55¡Ë¤ÈÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö²ÈÆÝ¤ß²ÚÂç¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëµÈËÜ¶½¶È¤Ë¤¢¤ë¡ÈÀ©ÅÙ¡É¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤ÏÆÍÁ³¡Ö²Ú´Ý¤µ¤ó¤¬¤Ý¤Ã¤¯¤êÀÂ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢±ü¤µ¤óÆ±»ÎÏÃ¤·¹ç¤Ã¤È¤±¤Ð¡£¤³¤Ã¤Á¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦»×¤¦¤·¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢µÈËÜ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤è¡£¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤Ç»Å»öÁý¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡Ê¥®¥ã¥é¤ò¡Ë¼è¤í¤¦¤è¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ï·¿ê¤Î¾ì¹ç¤Ïµá¤á¤Ê¤¤¤¬¡Ö70Âå¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÉÔÎ¸¤Î»à¡£¤½¤Î»þ¤ÎµÈËÜ¤ÎÂÐ±þ¡£ÁêÊý¤ÎÄ¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥®¥ã¥é¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¤²¤ë¡£¤¢¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë»þ¤Î¼èºà¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹â¤¤¡×¤ÈÊÝ¾ã¤ÎÆâÍÆ¤ò¸ì¤ê¡ÖÎÉ¤¤Äó°Æ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡×¤È¼«²è¼«»¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤¬¡Ö¼ûÍ×¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Í¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤à¤È¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢¼ûÍ×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÁêÊý¤ÎÀÕÇ¤¤ä¤Ê¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼ã¤±¤ê¤ã¼ã¤¤¤Û¤ÉÈ¯À¸¤¹¤ë¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£