「仲が悪いときは長かったですよ」コンビ結成30年・ガレッジセール川ちゃんが初めて明かしたゴリとの距離…「睡眠をとれるのは移動中くらい」のブレイクをともに過ごした相方への思い

デビュー30周年を迎えるガレッジセール。お茶の間をにぎわせたバラエティ番組『ワンナイR&R』（フジテレビ系）ではゴリエと川ちゃんとして一躍ブレイクした。そんなガレッジセールの川ちゃんが相方・ゴリに対して思っていることとは…。コンビ結成から今のふたりの距離感を初めて語った。（前後編の後編）

「お笑い、一緒にやろうぜ」

「（相方）ゴリとの出会いですか？ 僕が沖縄県内で転校した先の中学ですよ。最初のころはちょっと距離がありましたが、お互いやっぱりお笑いが好きだったのでどんどん仲良くなって。もうひとりの友達と3人で馬鹿なことをいつもやってましたね（笑）」





川ちゃんこと川田広樹が、ゴリとともにお笑いコンビ・ガレッジセールを結成して、今年で30年になる。「高校は別々でしたが、僕も相方もバイクが大好きで。免許取得後は、よく『ツーリングに行こう』って一緒に遊んでいました」

高校卒業後、ゴリは役者を目指して日本大学芸術学部、川田は地元のコンピューターの専門学校にそれぞれ進学した。



「まだWindows95が出る前で。C言語っていうプログラミングなんかを学び、ちゃんと卒業しました。でも今はまったく覚えてないです（笑）。その後はデザインの専門学校へ行ったんです。



お笑いとは全然違うことを勉強していたんですが、やっぱり僕もお笑いが好きなので、別の相方とコンビを組んで、沖縄で“素人お笑い選手権”みたいな番組に出たら、たまたま決勝まで行けて（笑）。『お客さんの前で笑いを取るって気持ちいいな』とは思いましたが、さすがに東京でお笑い芸人になる自信はなかったです」



そんなある日、突然ゴリから電話が…。『お笑い、一緒にやろうぜ』と誘われたという。



「えーー！ っていう驚きと嬉しさと（笑）。相方は大学の友達から“お笑いやったほうがいいんじゃない？”と言われ、コンビ組むなら沖縄の人がいいと思って僕に声をかけてくれたそうで。まさかの誘いで、本当にびっくりしました」

トントン拍子に売れるもめまぐるしい生活

当時22歳。漠然と東京に行きたい気持ちはあったと思い起こす。



「『よし、1回ちょっとやってみよう』と、60万円だけ握りしめて上京しました。相方は大学を、僕はデザイン専門学校を辞めて。1994年ごろだったかな。



でもね、東京NSC（吉本総合芸能学院）の1期生になろうとしたんですが、もう募集を締め切ってたんですよ。まさに“うちなータイム”ですよね（笑）」



あきらめきれなかったふたりはまずはお笑いを勉強しようとあることを始める。



「ちょうど、（吉本興業の）渋谷公園通り劇場がオープンするタイミングだったので、そこのボランティアスタッフとして入れてもらいました。掃除、チケットのもぎりはもちろん、ココリコさんやロンドンブーツ1号2号さんに『本番です、お願いします』って誘導したり。



ただ、芸人がネタをやってるときは舞台袖で見てもいいと言っていただけて。1年弱くらい続けたと思います」



ボランティア業務後にふたりでネタを作っては、吉本の社員に見てもらう。努力の日々の中でチャンスをつかんだ。



「（渋谷公園通り劇場の）舞台に、週1回立たせてもらえることになって。これがデビューですね。それにテレビ番組のオーディションもたくさん受けましたよ。ラッキーだったのは当時、ふたりとも沖縄出身というコンビがいなかったこと。『あれ？ 君たち珍しいね』って言ってもらうことは多かったですね」



すると1997年、『ロンブー荘青春記』（日本テレビ系）のレギュラーに抜擢される。



「うれしかったですね。今まではスタッフ側だったのにロンドンブーツ1号2号さんと同じ土俵に立てて。トントン拍子？ でも、売れることに必死でしたよ。毎週のように新ネタを作っていました」



その後は『笑っていいとも！』（フジテレビ系）のレギュラーにも。そして2000年に『ワンナイR&R』がスタートすると“ゴリエ＆川ちゃん”の人気が大爆発！



「『ワンナイ』のころがいちばん忙しかったですね。ちょうどNHKの朝ドラ『ちゅらさん』（2001年）も始まって。めまぐるしい状況に取り残されないように、食らいついていくことに必死でした。もう訳がわからんかったですね、睡眠をとれるのは移動中くらいで。



まだ20代で若かったからできたんでしょうね。もちろん、街を歩けば声をかけてもらえるし、沖縄に帰ればみんなが大喜びしてくれる。“すごくいいお仕事だな”と思ってはいました」

6年間放送されていた『ワンナイ』が終了すると、やっと週に2日ほど休めるようになった。



「常にプレッシャーを抱え、“なんとかしなきゃ”と思い続けていた日々でしたから。僕としては『ワンナイ』が終わって、生活が落ち着いてからのほうが心にゆとりが生まれました（笑）」

「仲が悪いときは長かったですよ」

2003年に結婚。それを期に、川田は拠点を大阪に移している。



「子育てをどこでするかを話し合いました。僕は『沖縄でしたい』って言いましたが、嫁は大阪出身で、義父母も大阪にいるから『大阪でしたい』と。なので嫁の意見を優先しました(笑）。



当時、大阪にレギュラー番組があり、毎週行っていたので。そこまで東京にこだわる気持ちはなかったかもしれないですね。そして東京にもレギュラー番組があったので、大阪に引っ越してからは逆に東京に毎週通うようになりました。相方とは東京でも大阪でも顔を合わせるので、ネタ合わせもできましたし。支障はなかったんですよね」



川田は昨年から故郷・沖縄に居を移している。ゴリとの物理的な距離はさらに広がった形だが、最近会ったのはいつなのか？



「4日くらい前ですかね。仕事で結構、頻繁に会ってますよ。今年は結成30周年なので、単独ライブをやろうってふたりで話していて。単独ライブとはいえ、ザ・パンチ、ニューカリカ、ハイキングウォーキング……渋谷公園通り劇場でずっと一緒にやっていた仲間や後輩にも出てもらうつもりです。同窓会感があって、すごく楽しみなんですよ」

改めて、芸人になってよかったと思うかと聞いてみると、



「よかったですね。うん…よかったですよ！ もし相方に誘ってもらっていなかったら、沖縄で全然違う仕事をしてたかもしれませんね」



ガレッジセールとして活動した30年の中で、ゴリとはケンカもたくさんしたという。



「仲が悪いときは長かったですよ、今は普通ですけど（笑）。毎日、仕事で顔を合わせていた頃は多忙すぎて、お互いに余裕がなくて。『この笑い、俺はこう思う』『いやいや、こうだろ』みたいなのもありましたし。



ただ単にムカついたり、イラっとしたときもありましたよ（笑）。でも、今は月に何回か一緒にロケをするペースで、このぐらいのほうが僕は気持ちがいいですね」



仕事以外で、ゴリと飲みに行くこともあるのだろうか？



「ないです、ないです！（笑） ふたりっきりで飲むなんて恥ずかしくて、できないですよ。



例えば、それが番組であれば全然飲めるんですよ、仕事なので。“どこかで笑いを作る”という脳になるから。もしくはネタ作りだったら全然苦にならないし、逆に楽しいんですよ。



でも、プライベートで普通に飲むっていうのは……恥ずかしいし、照れるし、何を話していいかわからないかな（笑）」

結成から30年、中学での出会いからは38年。川田にとって、ゴリとはどんな存在なのだろう？



「本当に親友でもあり、戦友でもあり。うーん、なんなんですかね？ もう一心同体的なところはありますよね。不思議な感覚で、関係ですよね。もし相方に何かあったら、僕も“うわーー！”ってなりますし」



では、相方・ゴリに伝えたいことは？



「もう、本当に健康第一ですよ。沖縄には“命（ぬち）どぅ宝（たから）”っていう言葉がありまして。それは命は宝ってことなんですけど、もう本当に歳を重ねるごとにそう思っています」



コンビにしかわからないちょうどいい、心地いい距離を保ちながら、ガレッジセールは40周年、50周年…と楽しみながら歩みを進める。まさにエンジョイプレイだ。

取材・文／池谷百合子 撮影／矢島泰輔