¡Ö¤¨!?¤É¤³¤Ë!?¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×17Ç¯Á°ÀÄ½Õ¥É¥é¥ÞàºÆ²ñ3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ª¥Õ¥¡¥óà3¿ÍÌÜ¤ÎÃËá¤Ë¤âÃíÌÜ!?¡Ö¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤ÏÂº¤¤¡×¡Ö·ãÇ®¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤À¤Ê¤¡¡×
½Ð±éÉñÂæ¤òÀ¸ÅÌÌòÇÐÍ¥¤¬´Ñ·à¤Ë¡Ä
¡¡17Ç¯Á°¤Î¼ã¤¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤¬ºÆ²ñ¡Ä¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿à3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2008Ç¯ÊüÁ÷¥É¥é¥Þ¡ÖROOKIES¡×(TBS)¤Ç¼ç±é¤ÎÀîÆ£¹¬°ìÌò¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£Î´ÂÀ(45)¡£À¸ÅÌŽ¥´ØÀî½¨ÂÀÌò¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä(37)Ž¤º£²¬Ç¦Ìò¤ÎÈø¾å´²Ç·(40)¤ÈÊÂ¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥í(Èø¾å)¤È°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¡ØÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¡£ÌÀ·Ä¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã!!¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢´ØÀî¡¦º£²¬¡¦ÀîÆ£¡Ä¡£¤¢¤ì¤«¤é17Ç¯¤Ã!!?¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¤ó¤À¤Ã!¤È¾Ç¤ë¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æº£¤Ç¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Í¡×¤È»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖROOKIES¤¬17Ç¯Á°¡©¥Þ¥¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö´Ñ¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éº£²¬¤«¡ªÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¡Ö¤¨!?º£²¬¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«!?¤¨¡¼!!¥¨¥â¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¡£¡×¡Ö¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤ÏÂº¤¤¡×¡Ö·ãÇ®¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤À¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£