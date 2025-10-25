ルーキー・福田萌維がステップ初Vへ王手 神谷桃歌、大須賀望ら1差2位
＜サロンパスレディス 2日目◇25日◇若木ゴルフ倶楽部（佐賀県）◇6377ヤード・パー72＞国内女子下部、ステップ・アップ・ツアーは、第2ラウンドが終了した。
【写真】大須賀望のバッグにはツアーでは珍しいクラブがいっぱい！
トータル8アンダー・単独首位にルーキーの福田萌維が立った。1打差2位タイに神谷桃歌、大須賀望、エイミー・コガ、スタイヤーノ梨々菜が続いている。現在、賞金ランク1位につける皆吉愛寿香は、トータル4アンダー・9位タイ。今季下部2勝で、賞金ランク2位のルーキー・大久保柚季はトータル6アンダー・6位タイで最終日を迎える。賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
