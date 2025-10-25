“最強ジャパン”が大逆転で準決勝進出 第1シードの米国と激突
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 3日目◇25日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3日目が終了した。予選プールBのチームジャパンはホスト国の韓国を1勝1分けで退け、予選2位であすの準決勝に駒を進めた。
竹田麗央＆古江彩佳はコ・ジンヨン＆ユ・ヘランと対決。前半は2UPで折り返したが、後半で韓国の猛攻にあう。13番でタイに戻されると、その後は一進一退の攻防。最終的に引き分けとなったが、貴重な0.5ptを加算した。山下美夢有＆西郷真央はキム・ヒョージュ＆チェ・ヘジンとのマッチアップ。前半は韓国の勢いに押され、一時は3ダウンと追い込まれるが、後半から日本がリズムを取り戻し、バーディラッシュを展開した。16番で試合を振り出しに戻すと、最終18番での山下のバーディで勝利。土壇場で準決勝進出を決めた。プールBを首位で通過した世界選抜は、準決勝でオーストラリアと対決。2位通過の日本はプールA首位通過の第1シード・米国と激突する。最終日は午前中に準決勝2試合、午後に決勝および3位決定戦を行う。いずれもシングルスのストローク方式2試合とフォアサム方式（2人で一つのボールを使ってプレー）1試合で計3試合を行い、2PTを獲得したチームが勝利となる。
