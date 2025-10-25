＜速報＞山下美夢有＆西郷真央が大逆転で韓国撃破 日本の準決勝進出決定
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 3日目◇25日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3日目が進行している。予選プールBのチームジャパンはホスト国の韓国と対決。山下美夢有＆西郷真央がキム・ヒョージュ＆チェ・ヘジンを撃破し、日本の準決勝進出が決定した。
前半は韓国の勢いに押され、一時は3ダウンと追い込まれるが、後半から日本がリズムを取り戻し、バーディラッシュを展開。16番で試合を振り出しに戻すと、最終18番での山下のバーディで勝利。土壇場で準決勝進出を決めた。竹田麗央＆古江彩佳はコ・ジンヨン＆ユ・ヘランと対決。前半は2UPで折り返したが、後半で韓国の猛攻にあう。13番でタイに戻されると、その後は一進一退の攻防。最終的に引き分けで、貴重な0.5ptを加算した。世界選抜はスウェーデンを相手に1勝1敗。トータル4ptでプールBの1位通過を決めた。日本はトータル3ptで2位通過となった。予選グループ3戦はフォアボール方式（ペアがそれぞれのボールでプレーし、少ない方のスコアで競う）。プールAとプールB、それぞれ上位2チームが準決勝に進出する。
