綾野剛、汗の“質”も変幻自在 意識して汗を変化させる芝居に共演者驚がく「ここまで操れる役者がこの世にいるのか」
俳優の綾野剛が25日、都内で行われた映画『愚か者の身分』公開記念舞台あいさつに登場。芝居によって汗の質すら自分で変えられると明かした。
【動画】綾野剛、舞台あいさつで汗が止まらず「めっちゃ恥ずかしい」
本作は、第二回大藪春彦新人賞受賞作、西尾潤氏の同名小説が原作。愛を知らずに育った3人の若者たちの青春と、“闇ビジネス”から抜け出す3日間を描く逃亡サスペンス。会見には北村匠海、林裕太、山下美月、永田琴監督も登壇した。
撮影で印象的だった出来事について林が「剛さんって（芝居で）汗を自力でかけるんですよ。汗の質も変えられる」といきなり暴露すると、綾野は「恥ずかしい…！（笑）」と額の汗をぬぐう。それを見た北村は「それを聞いて郷さんが汗だくになっている（笑）」といじり笑わせる場面も。
林は「ぬるっとした緊張感のある汗をかくシーンもあれば、さわやかな汗をかいているシーンもある。ここまで操れる役者がこの世にいるんだと思って、改めて（作中の）汗を見返したいなと思いました」と驚いたと話すと、綾野は「メイクさんの力も借りながら、ぬめりのある汗とサラサラ感のある汗を変えるというのはやっています」と事実であることを明かしていた。
