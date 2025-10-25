■これまでのあらすじ

結婚の報告のため帰省した凛。最初は喜んでくれた母だったが、父と海外赴任の話を出した途端、態度が一変し猛反対されてしまう。説得もむなしく、母は部屋に閉じこもってしまった。落ち込んだ凛は、母の反対を彼に打ち明けるが、「遠距離になるくらいなら別れる」と思いがけない言葉が返ってくる。渡米後に破局する先輩たちを見てきた彼は、凛を失いたくない一心だった。母を説得するために弟には頼れないと悟った凛は、ふと叔母の顔を思い浮かべるのだった。



■海外で暮らすのが子どもの頃からの夢だった…

■祖母の突然の病――母を支えられるのは自分だけ彼が凛と一緒に渡米したいと願う理由は、「離れたくないから」だけではありませんでした。実は凛には、子どもの頃から海外で暮らすという夢があったのです。大学時代、奨学金で留学できるチャンスを得て、足りない費用は祖母が援助してくれることになり、夢が現実になろうとしていました。しかしその矢先、祖母の癌が発覚します。母は毎日のように泣き崩れ、そんな母を支えられるのは自分しかいない――そう感じた凛は、留学を諦める決意をしたのでした。(福々ちえ)