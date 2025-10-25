◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節 横浜ＦＭ３―０広島（２５日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで広島と対戦し、３―０で勝利した。

立ち上がりは広島にセットプレーからゴール前に攻め込まれるも決定機は作らせず。すると前半１２分。広島ＧＫ大迫のキックを高い位置でＭＦ喜田がカットし、ゴール前のＭＦ植中にパス。植中はワンタッチで前向くと、右足ミドルシュートをゴール左へ決めた。ＶＡＲでオフサイドチェックが入ったが判定は変わらず。植中の２試合連続得点で、貴重な先制点を奪った。

その後も横浜ＦＭは球際激しい守備とＤＦ角田、キニョーネスの強固なセンターバックが強さを発揮してエリア内でチャンスを作らせず。前半終了間際にエリア内で打たれたシュートも、ＤＦキニョーネスが頭でクリア。１―０でリードしたまま前半を折り返した。

前半はシュート１本だった横浜ＦＭは、後半５分にクルークスのＦＫをＤＦ角田が頭で合わせるも惜しくも枠から外れる。

後半２０分過ぎにはＤＦラインの裏を狙われて、左からのクロスを広島のＦＷ中村に合わせられてネットを揺らされるも、ＶＡＲでオフサイドの判定に覆り、救われる。

その後もなかなか攻め手を欠いたが、後半３７分にＭＦ天野がエリア内で倒されてＰＫを獲得。このＰＫを天野がゴール右へ決めて貴重な追加点。さらに後半アディショナルタイムには天野の右ＣＫをＤＦキニョーネスが頭で完璧に合わせて２戦連続得点で３―０として試合を決めた。

横浜ＦＭは今季３度目の連勝。降格圏の１８位横浜ＦＣが柏に敗れたため勝ち点差を「５」に広げ、次節京都に勝利し、横浜ＦＣが鹿島に引き分け以下に終わった場合、Ｊ１残留が確定する。