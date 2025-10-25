離婚した義姉が突然家に押しかけてきた…

平和で穏やかなマイホーム。そこは、家族だけの大切な聖域。でも、もしその聖域に、ある日突然、身内が土足で踏み込んできたとしたら…？ 今回ご紹介するのは、離婚した義姉が、何の相談もなく弟夫婦の家に転がり込んでくる物語。そのあまりにも身勝手で、非常識な行動に、読者からは怒りの声が噴出しています。

子どもも産まれ、穏やかに暮らせるはずの我が家が…

主人公の女性は、優しい夫とかわいい子どもに囲まれ、幸せな毎日を送っていました。

我が物顔で振る舞う義姉

そんなある日、義姉が大きな荷物を持って家にやって来ました。



そして、開口一番、信じられない言葉を口にするのです。「今日からここに住むから」と。あまりに突然の“同居宣言”。主人公が呆然とする中、義姉はズカズカと家に上がり込み、我が物顔で振る舞い始めます。話し合いの余地など、まるでないかのように。平和だった我が家が非常識な義姉によって“不法占拠”された瞬間でした。この先、この家は一体どうなってしまうのでしょうか。

読者の意見は…？

何の悪びれもなく、弟夫婦の家に転がり込んできた義姉。そのあまりにも自己中心的な行動に、読者からは「ありえない」「追い出すべき」と怒りの声が殺到。これは家族間の問題ではなく、法的な問題だと指摘する声も上がりました。

・こんな非常識な人追い出せ！絶縁！

・身勝手極まりない。すぐに荷物を外に出すべき

・おいだせ〜

「話し合いの余地なし」とばかりに、読者の怒りは頂点に。「追い出せ」「絶縁しろ」というストレートなコメントが。「荷物を外に出すべき」という具体的な提案に、強い怒りが感じられますね。

・100%追い出したらいいのでは？住む権利は無いですよね…

・鍵もどうやって手に入れたのか？警察に連絡したら？不法侵入ですよね？

多くの読者が、この問題を単なる家族のいざこざではなく、「不法侵入」という犯罪行為として捉えているのが印象的でした。「住む権利はない」「警察に連絡すべき」という冷静かつ厳しい指摘は、主人公に「甘い顔をしていてはダメだ」と訴えかけているようです。

もし、あなたの家に、何の相談もなく身内が住み着いてしまったら…あなたなら、どうしますか？ 主人公の、そして煮え切らない夫の決断から目が離せません。

(ウーマンエキサイト編集部)