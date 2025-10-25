◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３５節 柏２―０横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）

柏はホームで横浜ＦＣと対戦し、２―０で勝利した。

柏は東洋大に在学中のＤＦ山之内佑成がリーグ戦２試合連続で先発。前節終了時点で首位の鹿島と勝ち点３差、得失点４差で僅差だ。Ｊ１残留争いをしている横浜ＦＣは序盤からラインを下げ、前線にロングボールを蹴り込むサッカーをしてくるが、柏らしいボールを保持するサッカーで主導権を渡さない。好機も作ったが、相手ＧＫヤクブ・スウォビィクの好セーブも光り得点は奪えず。前半４３分にはＦＷ小泉佳穂のスルーパスが抜け出した山之内にきれいに通りチャンスになるが、シュートまで持って行けなかった。

前半はスコアレスで折り返したが、後半に柏が先制点を決める。後半２７分、途中出場のＭＦ山田雄士がパスをもらうと、ミドルシュートを打つ。ボールは相手選手の間を抜けてゴール左へ向かい、懸命に手を伸ばすＧＫスウォビィクの横を抜けてネットの中に吸い込まれた。

ここで勢いは止まらない。先制弾から４分後、カウンターからチャンスを作ると山之内がエリア右から左足でシュート。一度はじかれるが、こぼれ球をエリア左のＭＦ仲間隼斗が右足で押し込み、リードを２点に広げた。

同３６分に先制点を決めた山田が負傷交代するアクシデントも起こったが、チームは動じず。そのまま最後までスコアは変わらず勝利した。同時刻に行われた鹿島と京都の一戦で、鹿島が京都に１―１で引き分けたため、勝ち点差は１になった。シーズン残り３戦で逆転を狙う。