◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３５節 京都１―１鹿島（２５日・サンガスタジアム）

京都が首位・鹿島を終了間際まで追い詰めたが、痛恨のドローに終わった。勝ち点差を５から詰めることができず、優勝争いから後退した。

前半３７分、ロングボールをＦＷ長沢駿が敵陣深くで収めると、ペナルティーエリアに進入してきたマルコトゥーリオへパス。そのまま中央へドリブルを仕掛け、右足を振り抜いた。ボールは相手ＤＦのシュートブロックを抜けてゴールネットを揺らし、先制に成功。自身７月５日の新潟戦以来となる得点で、リードをもたらした。

後半は鹿島に長短のパスをつながれて押し込まれる展開が続くが、決定機はつくらせずに対応した。後半４１分には左サイドを突破されたところから、シュートを打たれる。しかし、ここはＤＦ宮本優太が体を投げ出してシュートブロック。ＧＫ太田岳志もセットプレーで随所に好判断をみせるなど、守備の時間が多くなっても失点は許さなかったが、アディショナルタイムに鈴木優磨に同点弾を浴びた。試合終了のホイッスルが鳴ると、選手はピッチに倒れ、宮本はうずくまって立ち上がることができなかった。