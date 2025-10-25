明治安田J1リーグ第35節が25日、各地で行われ、この日に試合のなかったJ1新潟の4年ぶりJ2降格が決まった。

新潟は34試合で4勝10分け20敗、勝ち点22の20位。今節はあす26日にホームで神戸戦が行われるが、この日に残留ラインとなる17位の横浜Mが広島に勝利。勝ち点を37に伸ばしたことで、新潟が残り4試合全勝しても届かないことが確定した。

新潟は04年にJ1初昇格を果たし、05年から17年までJ1をキープ。18年シーズンからJ2に降格するも、22年にJ2優勝を果たしてJ1に返り咲いた。

再昇格1年目の23年は10位、昨年は最終節まで残留争いをしながらも16位でJ1の座を守った。また、昨年のルヴァン杯では初の決勝進出を果たし、PK戦までもつれ込んだ激闘の末に名古屋に敗れ、惜しくも準優勝だった。

樹森大介新監督を迎えた今季は初勝利が第9節になるなど、開幕から出遅れ、6月23日に入江徹監督に交代。ただ、夏場の移籍などで陣容も大きく変わったことで戦術も一定せず、選手たちも困惑。6月15日の横浜M戦での勝利を最後に、15試合勝ちがない（3分け12敗）という苦しい状況が続いている。

ここまでチームを熱心に応援してきたサポーターのためにも、最後まで戦い抜く義務がある。