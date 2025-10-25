◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、18位から出た河本結（27＝RICOH）は5バーディー、ボギーなしの67をマークし、通算8アンダーの4位に順位を上げた。

初日は73と苦しんだが、2日連続の60台で巻き返した。「（初日と）同じくらいのバーディーチャンスなんですけど、やっと入ってくれた」と振り返った。

予選ラウンドは同じ1998年度生まれでプロテスト合格同期の渋野日向子、大里桃子と同組だった。「めちゃめちゃ楽しかった。新人戦の練習ラウンドを一緒にしてたんですけど、その時の写真が出てきた。年取ったというか、成長したなというか、凄く感慨深いというか、色々考えるものがありました」と笑顔を見せた。

首位との差を縮めて順位を上げたい最終日。「ちょっとでも（佐久間）朱莉ちゃんに追いつきたいと思って今日はゴルフしていた。少しでも近づいていけるように。関西のギャラリーさんも多いので、いいプレーが届けられたら」と力を込めた。