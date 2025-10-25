タレントの古坂大魔王が２５日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」に出演。２０１７年にトランプ米大統領に面会したときの印象を明かした。

番組では２８日に高市早苗首相とトランプ大統領の日米首脳会談について取り上げた。

古坂大魔王は自身がプロデュースする歌手のピコ太郎が２０１７年、東京・元赤坂の迎賓館で開かれた晩餐会で第１次政権下のトランプ大統領と面会。トランプ氏の娘イバンカさんが孫娘アラベラちゃんの「ペンパイナッポーアッポーペン」に合わせて踊る動画を投稿したことをきっかけに招待された。

番組で、金ぴか衣装に身を包んだピコ太郎とトランプ大統領、安倍晋三元首相とのスリーショット写真を紹介。ＭＣの松尾由美子アナウンサーから「古坂さんは、古坂さんがプロデュースするピコ太郎さんがトランプ大統領と面会？」と尋ねられると、古坂大魔王は「ピコ太郎さんと僕、２人とも会ったんですけど。トランプさん、タレントさんみたいな人ですよね。ニコニコしていて、で、近づくと、シャンプーのいい匂いがするんですよね。体もそうとう大きいし」と印象を語った。

さらに「『君は今日、歌わないのかい？』って言われたらしいんですよ。本当は歌っちゃいけないって、すごい言われてて。ピコさんが『じゃあ、歌いにいきます』って言ったら、『ウェイト、ウェイト！ジャスト・ア・キディング（待て、待て！ただの冗談だ）』って言ったらしいんですよね。ノリツッコミするらしいんですよ」とエピソードも紹介した。

「だから分からないですけど、人間と人間なんでうまいことパッと合えば良い方向にいくし。ビジネスマンなんで、ちゃんと考えてると思いますけど」と高市首相との相性についても語った。

共演者から「テレビ的な人なの？」と重ねて聞かれると、「ただのタレントだと思います。タレント的な人、盛り上がるためにやるという感じだと思います」と話していた。