ÃíÌÜ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ ¡È¥µ¹â½»¡É¡ÖÇ¯¶â¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¡×½»¤ß¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤Ë ·î1Ëü±ß¤Ç¥¹ー¥ÑーÁ¬ÅòÄÌ¤¤ÊüÂê¡Ä °Â¿´¤Î¸«¼é¤ê¤â ¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð
º£¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤äÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¹âÎð¼Ô½»Âð¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆþµïÈñÍÑ¤ÏÉý¹¤¯¡¢Í½»»¤ËÇ¼¤Þ¤ë¤Î¤«¡©¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃíÌÜ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ ¡È¥µ¹â½»¡É¡ÖÇ¯¶â¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¡×½»¤ß¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤Ë ·î1Ëü±ß¤Ç¥¹ー¥ÑーÁ¬ÅòÄÌ¤¤ÊüÂê¡Ä °Â¿´¤Î¸«¼é¤ê¤â ¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð
¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥µ¹â½»¡×¤ÇÊë¤é¤¹2¿Í¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤È¡Ä¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¾å¼ê¤ËÊë¤é¤»¤ÐÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹ー¥ÑーÁ¬Åò¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÄÌ¤Ã¤Æ¤â·î¡¹1Ëü±ß¡ª¤ªÆÀ¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¶Ã¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤éÌ¾Å´¤ÇÌó17Ê¬¡¢°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¤Î¼çÍ×±Ø¡¦ÂÀÅÄÀî±Ø¡£¤½¤³¤«¤éÊâ¤¤¤Æ8Ê¬¤Î¡ÖÊ£¹çÊ¡»ã»ÜÀß ÌÚÅÄ¤ÎÎ¤¡×¡£Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¥±¥¢¤ä°ÂÈÝ³ÎÇ§¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÄÂÂß½»Âð¤ò»Ø¤¹¡Ö¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥µ¹â½»¡×¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤Þ¤Ç¤ÎÆ°Àþ¤Ë¤Ï¼ê¤¹¤ê¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¸µ¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂ8Ëü5000±ß¡Ê¶¦±×Èñ¹þ¤ß¡Ë2DK¤ÎÉô²° ·è¤á¼ê¤Ï¡©
¤Þ¤º¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ»³¤µ¤ó(74)¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢Ì©Ãå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÄÂ8Ëü±ß¡¦¶¦±×Èñ5000±ß¤Î2DK¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃæ»³¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê·»¤«¤é¡Ë¼Â²È¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¸«³Ø¤ËÍè¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë·è¤á¤¿¡×
¤Ê¤¼Æþµï¤òÂ¨·è¤·¤¿¤Î¤«¡©¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¹â½»¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæ»³¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸«¼é¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÆþµï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥É¥¢¥Û¥ó¤Ç°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËèÄ«9»þ¤¯¤é¤¤¤Ë»öÌ³½ê¤ÎÊý¤¬Ï¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡Ö¥µ¹â½»¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿Í´¶¥»¥ó¥µー¤¬¤Ä¤¤¤¿ºß¼¼¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³èÆ°Àþ¤Ç°ìÄê»þ´ÖÆ°¤¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¤Ç·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤¬¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃæ»³¤µ¤ó¡Ë
¡Ö1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤¬µ¤ÉÕ¤«¤ì¤º¡¢²¿Æü¤«¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¡Ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡×
¥¹ー¥Ñー¡¢Á¬Åò¡¢±Ø¡¢»ÔÌò½ê¡ÄÎ©ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤â·è¤á¼ê¤Ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢½»Âð¤Î´ðËÜÀßÈ÷¤Ë¤â°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ë¹©É×¤¬ËþºÜ¡£
¥¬¥¹¤ò»È¤ï¤Ê¤¤IH¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤È¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¼ê¤¹¤ê¡£¤µ¤é¤ËÈâ¤ÏÃÊº¹¤Î¤Ê¤¤°ú¤¸Í¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤¬Êë¤é¤¹¤³¤È¤ò¤È¤³¤È¤ó¹Í¤¨¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼þÊÕ¤ÎÎ©ÃÏ¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃæ»³¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£600¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¡×
¤Û¤ÜËèÆü¼«¿æ¤ò¤¹¤ëÃæ»³¤µ¤ó¡£¿©ºà¤òÇã¤¦¥¹ー¥Ñー¤â¶á¤¯¡¢¤¹¤°²£¤Ë¤Ï¥¹ー¥ÑーÁ¬Åò¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢±Ø¤ä»ÔÌò½ê¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÜÀß¤¬ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢Æþµï¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡ª¡Öº£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¡×
²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ»³¤µ¤ó¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡ÊÃæ»³¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤ÈÃù¶â¤òÀÚ¤êÊø¤·¤ÆÀ¸³è¡£À¸³è¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤Ê¤¬¤é¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤¿Êý¤¬¹¬¤»¡×
»Ù½Ð¤Ï·î¡¹10Ëü5000±ß¤Î¸ÇÄêÈñ¤Ë¡¢¿©Èñ¤ä¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ê¤É¤ÎÊÑÆ°Èñ¡£¤³¤ì¤òÇ¯¶â¤ÈÃùÃß¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ»³¤µ¤ó¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÂ¤·¤Ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¿ÍÀ¸½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¡ª¤³¤ì¤¬À¸³è¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¡ÊÃæ»³¤µ¤ó¡Ë
Q.¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö³Ú¤·¤¤¡£À¸³è¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¿§¤ó¤ÊÊý¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£º£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¡×
¿ÍÀ¸½é¡ªÈª»Å»ö¤Ë¤âÄ©Àï ±é·à¤ä»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤â
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÃæ»³¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Ä
¡ÊÃæ»³¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÎÂ¿»Ô¤ÇÍ§Ã£¤ÈÈª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èªºî¶È¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¡£¤º¤Ã¤È»öÌ³¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¤«¤é°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
Èª¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢±é·à¤ä»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ËÄ©ÀïÃæ¡ªËè½µ¶âÍËÆü¤Ë¤Ï¡ÖÌÚÅÄ¤ÎÎ¤¡×¤Î¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¤ÇÂÎÁà¶µ¼¼¤Î±¿±Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃæ»³¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ÜÀßÄ¹¤Ï¤¸¤á³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£ËèÆü¡¢´¶¼Õ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
88ºÐŽ¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦Ž£ 1¿ÍÊë¤é¤·¤ËÄ©Àï
Â³¤¤¤Æ¤â¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡×¤ËÄ©ÀïÃæ¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¤ªÉô²°¤Ø¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤Î¤ªÉô²°¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤êÊë¤é¤»¤ë1R¡£¤â¤Á¤í¤ó°ÂÁ´°Â¿´¤ÎÀßÈ÷¤âËüÁ´¤Ç¤¹¡ª
Èà½÷¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡Ä
¡ÊÆþµï¼Ô¡Ë
¡Öº£88ºÐ¤Ç¤¹¡£¤º¤¤¤Ö¤ó»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×
¸µ¡¹Â©»Ò¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤È¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÂ¹¤µ¤ó¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È°ìÇ°È¯µ¯¡ª¼«¿È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¡¢È¾Ç¯Á°¤«¤éÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
(Æþµï¼Ô)
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÄ«¿²Ë·¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¹¥¤¤Ê¥â¥Î¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£µû¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ÜÀß¤Ë¤¤ÆÈ¾Ç¯¡¢°ìÅÙ¤âµû¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÈñÍÑ¤Ï¡Ä¡ÖÇ¯¶â¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¡×
ËèÆü¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈñÍÑÌÌ¤Ï¡©
¡ÊÆþµï¼Ô¡Ë
¡ÖÇ¯¶â¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¡£1¤«·î¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤ÆÀ¸³è¡×
¼Â¤ÏÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤ÎÁ´¤Æ¤òÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ï¤±¤Ï¡¢60ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÈÄÂ¤È¶¦±×Èñ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ7Ëü±ß¤È¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤À¤«¤é¡£¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡¼÷±à¤¬°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç20·ï°Ê¾åÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹¥±ー¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡¼÷±à¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆþµï¼Ô¡Ë
Q.¤ª½Ð¤«¤±¡©
¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ø½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤°ÎÙ¤À¤«¤é¡×
¡ÖÌÚÅÄ¤ÎÎ¤¡×¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¹ー¥ÑーÁ¬Åò¡ÖÊ¡¼÷¤ÎÅò¡×¡£¼Â¤ÏÆ±¤¸±¿±Ä¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤áËèÆüÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
1¤«·î1Ëü±ß¤Ç¡È¥¹ー¥ÑーÁ¬ÅòÄÌ¤¤ÊüÂê¡É
ÎÁ¶â¤ÏÊ¿Æü¤Ç850±ß¡£¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤È¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¹ー¥ÑーÁ¬Åò¤Ç¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¾å¡¢ÎÁÍý¤â¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÏ¢ÆüÂçÆø¤ï¤¤¡ª
¤È¤Ï¤¤¤¨1²ó850±ß¤À¤È¡¢ËèÆüÄÌ¤¦¤Ë¤ÏÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡ÊÆþµï¼Ô¡Ë¡Ö1¤«·î1Ëü±ß¡¢·î¶Ë¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢¡ÖÌÚÅÄ¤ÎÎ¤¡×¤ÎÆþµï¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·î³Û1Ëü±ß¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µー¥Ó¥¹¡£¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ËèÆüÂç¤¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆþµï¼Ô¡Ë¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÎÈÕ¼à¤â¡¢¤³¤³¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤ÎÆü²Ý¤Ë¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ê¡Ö¥µ¹â½»¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÆþµï¼Ô¡Ë¡Ö¤¢～¤ª¤¤¤·¤¤¡×
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡ª¡×2025Ç¯10·î22ÆüÊüÁ÷¤è¤ê