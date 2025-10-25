ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】サッカー・アルビレックス新潟 J2降格が決まる《新潟… 【速報】サッカー・アルビレックス新潟 J2降格が決まる《新潟》 【速報】サッカー・アルビレックス新潟 J2降格が決まる《新潟》 2025年10月25日 16時9分 TeNYテレビ新潟ニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 サッカーJ1・アルビレックス新潟の来季J2降格が決まりました。残留を争っている横浜F・マリノスが25日の試合で勝利したため、アルビレックス新潟が残留できる可能性がなくなりました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【プロ野球】ドラフト会議でオイシックス能登嵩都投手が阪神から5位指名 「チームの勝ちに貢献できるように」 県内から4人がセパ12球団へ 《新潟》 J1アルビレックス新潟 アウェーで東京Vに敗れ15試合勝ちなし 次節にも降格が決まる可能性 《新潟》 アルビレックス新潟 サポーター感謝イベントで交流 J1残留へ巻き返し誓う 新加入選手のお披露目も 《新潟》 関連情報（BiZ PAGE＋） ホテル, 静岡, 横浜, 葬祭, ダイス, 老後, 葬儀, 工場, リハビリ, 鎌倉