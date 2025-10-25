押すだけで、なめらかスムージー。ひとり分にぴったりのミニブレンダー【ブルーノ】のミキサーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
作ってそのまま持ち運び。忙しい毎日に寄り添う一台【ブルーノ】のミキサーがAmazonに登場!
ブルーノのミキサーは、材料を入れて上から押すだけで、手早くドリンクが作れ、忙しい毎日でもスムージー習慣を気軽に続けられる一台。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
飲みきりにちょうどいい280ミリリットル容量で、ひとり分を無理なく、無駄なく仕上げられる。4枚刃のカッターは氷（1回につき2〜3個まで）も粉砕でき、なめらかな口当たりに整える。
→【アイテム詳細を見る】
カッターとフタを付け替えることで、作ったドリンクをボトルのまま保存・持ち運びできる便利な仕様。
→【アイテム詳細を見る】
底面には滑りにくいゴムを採用し、安定した操作が可能。毎日の健康習慣をスマートに支える、コンパクトで実用的なブレンダーだ。
作ってそのまま持ち運び。忙しい毎日に寄り添う一台【ブルーノ】のミキサーがAmazonに登場!
ブルーノのミキサーは、材料を入れて上から押すだけで、手早くドリンクが作れ、忙しい毎日でもスムージー習慣を気軽に続けられる一台。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
飲みきりにちょうどいい280ミリリットル容量で、ひとり分を無理なく、無駄なく仕上げられる。4枚刃のカッターは氷（1回につき2〜3個まで）も粉砕でき、なめらかな口当たりに整える。
→【アイテム詳細を見る】
カッターとフタを付け替えることで、作ったドリンクをボトルのまま保存・持ち運びできる便利な仕様。
→【アイテム詳細を見る】
底面には滑りにくいゴムを採用し、安定した操作が可能。毎日の健康習慣をスマートに支える、コンパクトで実用的なブレンダーだ。