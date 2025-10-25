広島戦にスタメン出場した喜田。植中の先制弾をアシストした。(C)SOCCER DIGEST

写真拡大

　2025年10月25日、17位の横浜F・マリノスが本拠地の日産スタジアムでサンフレッチェ広島と対戦。横浜FMのスタメンは以下の通りだった。

 システムは４−３−３で、GKが朴一圭、DFは加藤蓮、ジェイソン・キニョーネス、角田涼太朗、鈴木冬一、MFが喜田拓也、ジャン・クルード、植中朝日、FWがジョルディ・クルークス、谷村海那、井上健太という顔ぶれだ。

　立ち上がりは広島にやや押し込まれたものの、落ち着いて対応。すると、12分、横浜FMが先制する。広島のGK大迫敬介のキックミスに反応した喜田のパスを受けた植中が冷静に右足でミドルを叩き込んだのだ。

　この１点で広島の勢いを削いだ横浜は前線からのプレスで守備を安定させ、ゴールを許さなかった。なかでも光ったのは植中の献身ぶりで、地味ながらも広島の攻撃を停滞させる一因になっていた。
 
　１−０で迎えた後半、横浜FMは前半と同じくカウンター重視のサッカーを展開。ロングボールを多用する戦い方で追加点を狙った。

　広島にボールを持たれても無理に突っ込まず、引き気味のディフェンスでボール奪取。この日の横浜FMは守備でリズムを作っていた。そして終盤の86分には途中出場した天野純のPKで追加点を奪うと、後半のアディショナルタイムにはジェイソン・キニョーネスのヘッド弾でダメを押して３ー０とした。

　いくつか危ないシーンもあったが、前節の浦和レッズ戦（４−０）に続き広島に完封勝利を収めた横浜FM。これでリーグ連勝、勝点を37に伸ばし、J１残留へ一歩前進した。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）

【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？

　