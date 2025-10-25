　開始日　　 終了日　 コード　　　　　　　 銘柄名　　　　　　　 買付価格　　 備考
25/10/16　 25/12/01　<3094> スーパーバリュー　　　　　　　　　　 795円　上場廃止予定
25/09/25　 25/11/17　<7817> パラマウントベッドホールディングス 3,530円　上場廃止予定
25/10/03　 25/11/17　<1712> ダイセキ環境ソリューション　　　　 1,850円　上場廃止予定
25/10/03　 25/11/17　<9600> アイネット　　　　　　　　　　　　 2,530円　上場廃止予定
25/10/16　 25/11/13　<9602> 東宝　　　　　　　　　　　　　　　 8,782円　　　 -
25/09/26　 25/11/10　<4917> マンダム　　　　　　　　　　　　　 1,960円　上場廃止予定
25/07/28　 25/11/07　<7250> 太平洋工業　　　　　　　　　　　　 2,919円　上場廃止予定
25/10/08　 25/11/06　<1377> サカタのタネ　　　　　　　　　　　 3,285円　　　 -
25/08/07　 25/10/31　<4464> ソフト９９コーポレーション　　　　 2,680円　上場廃止予定
25/08/12　 25/10/30　<3526> 芦森工業　　　　　　　　　　　　　 4,140円　上場廃止予定
25/09/16　 25/10/29　<4464> ソフト９９コーポレーション　　　　 4,100円　上場廃止予定
25/07/15　 25/10/28　<6312> フロイント産業　　　　　　　　　　 1,085円　上場廃止予定
25/09/01　 25/10/28　<7523> アールビバン　　　　　　　　　　　 1,670円　上場廃止予定
25/09/12　 25/10/28　<5017> 富士石油　　　　　　　　　　　　　　 480円　上場廃止予定
25/09/12　 25/10/28　<2389> デジタルホールディングス　　　　　 1,970円　上場廃止予定

※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。

株探ニュース