TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
25/10/16 25/12/01 <3094> スーパーバリュー 795円 上場廃止予定
25/09/25 25/11/17 <7817> パラマウントベッドホールディングス 3,530円 上場廃止予定
25/10/03 25/11/17 <1712> ダイセキ環境ソリューション 1,850円 上場廃止予定
25/10/03 25/11/17 <9600> アイネット 2,530円 上場廃止予定
25/10/16 25/11/13 <9602> 東宝 8,782円 -
25/09/26 25/11/10 <4917> マンダム 1,960円 上場廃止予定
25/07/28 25/11/07 <7250> 太平洋工業 2,919円 上場廃止予定
25/10/08 25/11/06 <1377> サカタのタネ 3,285円 -
25/08/07 25/10/31 <4464> ソフト９９コーポレーション 2,680円 上場廃止予定
25/08/12 25/10/30 <3526> 芦森工業 4,140円 上場廃止予定
25/09/16 25/10/29 <4464> ソフト９９コーポレーション 4,100円 上場廃止予定
25/07/15 25/10/28 <6312> フロイント産業 1,085円 上場廃止予定
25/09/01 25/10/28 <7523> アールビバン 1,670円 上場廃止予定
25/09/12 25/10/28 <5017> 富士石油 480円 上場廃止予定
25/09/12 25/10/28 <2389> デジタルホールディングス 1,970円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
25/10/16 25/12/01 <3094> スーパーバリュー 795円 上場廃止予定
25/09/25 25/11/17 <7817> パラマウントベッドホールディングス 3,530円 上場廃止予定
25/10/03 25/11/17 <1712> ダイセキ環境ソリューション 1,850円 上場廃止予定
25/10/03 25/11/17 <9600> アイネット 2,530円 上場廃止予定
25/10/16 25/11/13 <9602> 東宝 8,782円 -
25/09/26 25/11/10 <4917> マンダム 1,960円 上場廃止予定
25/07/28 25/11/07 <7250> 太平洋工業 2,919円 上場廃止予定
25/10/08 25/11/06 <1377> サカタのタネ 3,285円 -
25/08/07 25/10/31 <4464> ソフト９９コーポレーション 2,680円 上場廃止予定
25/08/12 25/10/30 <3526> 芦森工業 4,140円 上場廃止予定
25/09/16 25/10/29 <4464> ソフト９９コーポレーション 4,100円 上場廃止予定
25/07/15 25/10/28 <6312> フロイント産業 1,085円 上場廃止予定
25/09/01 25/10/28 <7523> アールビバン 1,670円 上場廃止予定
25/09/12 25/10/28 <5017> 富士石油 480円 上場廃止予定
25/09/12 25/10/28 <2389> デジタルホールディングス 1,970円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース