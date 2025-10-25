ドトールコーヒーが、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションした「福袋2026」の予約受付を、10月24日（金）から順次店頭で開始している。販売は12月26日（金）から。

ドトール×ポチャッコ「福袋2026」10月24日から予約開始 (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662180

今回は、ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコの限定デザインで、オリジナルグッズなどが入った「福袋2026」がお目見えする。

店頭で予約できる「オリジナルバッグセット」（1万1000円、6000円）は2種類で、1つはポチャッコのトートバッグとぬいぐるみ、オリジナル巾着にドリップカフェ マイルドブレンド（30パック）とコーヒーチケット（8枚）が付いている。



もう1つはトートバッグ、マスコットチャーム、ドリップカフェ マイルドブレンド（15パック）、コーヒーチケット（4枚）がセットになっている。

ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコの「オリジナルぬいぐるみ」は約25cmで、「オリジナルマスコットチャーム」は鞄に付けられる手のひらサイズになっている。

ポチャッコをさがら刺繍した「オリジナルトートバッグ」や、フェイスデザインの「オリジナル巾着」も登場する。

「コーヒーチケット」は、全国のショップでブレンドコーヒー、アメリカンコーヒー、アイスコーヒーのいずれかSサイズと引き換えができる。



ほかにも2026年の干支「午」デザインの紙袋に入った新春限定の「ドリップカフェセット」4種類（2600円、4900円、7000円、9000円）と、「コーヒー豆セット」3種類（2300円、4300円、6300円）がラインアップする。

全てのセットに、コラボオリジナルのグッズ3種類がランダムで1つ入っている。中のパーツがシャカシャカ動く「シャカシャカキーホルダー」や、コーヒー豆を持ったポチャッコの「マグネットクリップ」、5種類の「付箋セット」がある。

ドトールコーヒーとポチャッコがコラボした「福袋2026」は、10月24日（金）から12月25日（木）まで順次店頭にて予約を受け付けている。店頭販売と商品の受け取りは、12月26日（金）から2026年１月12日（月・祝）まで。商品は数量限定で無くなり次第終了となる。価格は税込み。

