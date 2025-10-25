前足を毛繕いしていた猫さんを止めてみた飼い主さん。すると、あまりに愛おしすぎる"おっちょこちょい"な表情が TikTokで11万6000件もの高評価を獲得するほど話題に！コメント欄は「可愛すぎて腹たつw」「これは吹いたww」「ちゃんとしまい忘れてるw」と盛り上がっています。

【動画：夢中になって毛づくろいしていたネコ→飼い主さんが離れると…】

夢中で前足を毛繕い♡

TikTokアカウント「なーちゃん（@yxtn2）」では、子猫のなーちゃんの成長記録が日々投稿されています。

ある日のこと。なーちゃんは一生懸命、自分の前足をぺろぺろと毛づくろいしていたのだそう。

夢中になって前足をぺろぺろしているなーちゃんの真正面まで近づいてみても……

顔のすぐ近くまで近寄った飼い主さんのことを気に留めず、そのまま毛づくろいを続行するほどの熱中ぶり！

呼び止めてみると…

その後もしばらく毛繕いに夢中になっていたなーちゃん。ぺろぺろしたり、時にはハムハムと前足を甘噛みしてみたり！

あまりにも一心不乱に前足に夢中になっているなーちゃんを見て、飼い主さんがアクションを起こすことに！

試しになーちゃんから離れてみると……

「どうしたの？」とキョトン顔で見つめ返してきたなーちゃんのお口は、舌がチロッ。毛づくろいに夢中で咄嗟の出来事に舌をしまい忘れてしまったのでしょうか（笑）

あまりにも可愛すぎるなーちゃんの新たな一面を垣間見られた瞬間でした！

可愛すぎる表情がSNSで大バズり！

毛づくろいに夢中だったなーちゃんが舌をしまい忘れてしまった愛おしすぎる表情は、 TikTokに投稿されると11万件以上もの高評価がつくほど大反響！

コメント欄には「可愛すぎて腹たつw」「これは吹いたww」「ちゃんとしまい忘れてるw」などの声が殺到し、なーちゃんの可愛さに魅了される人が続出しました！

TikTokアカウント「なーちゃん」では、今回ご紹介したなーちゃんの可愛らしい行動や表情がたくさん投稿されています。

大きな瞳をくりくりとさせているなーちゃんの表情は、画面越しでもノックアウトされそうなほどの可愛さが！ぜひ他の日のなーちゃんの様子もチェックしてみてくださいね。

なーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「なーちゃん（@yxtn2）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。