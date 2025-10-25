選手の一挙手一投足を撮り逃せない緊張感…ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」に携わって実感した責任

◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

インクまみれの工場勤務から始まった社会人生活。現場の最前線、しかも巨人を取材するとは想像していなかった。３年前に公式ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」の一員となり、好きなものだけ見ていたＹｏｕＴｕｂｅが、作った動画が並ぶ“ステージ”に変わった。

昨年２月、春季キャンプに初めて同行。キャンプどころか宮崎も初めてという状況で、選手の一挙手一投足を撮り逃せない緊張感と闘った。巨人担当記者はファンから次々と声をかけられる。隣で撮影機材を運んでいた私も「見られている」と責任を実感。球団関係者にも声をかけられ、気が引き締まった。

ジャイアンツ球場で必ず「お疲れさまです」とあいさつしてくれるのがドラフト１位の石塚裕惺内野手。テレビ中継では頼もしく映っているが、練習の日常を切り取る動画撮影の現場では、高卒１年目の親しみやすい等身大の若者だ。

９月に発足した動画メディア課では「次の撮影どういうのを撮ろうか」が口癖だ。「報知プロ野球チャンネル」のタイトルだが、巨人に特化したＹｏｕＴｕｂｅ。巨人の勝ち負けで視聴回数が変動し、負ければコメント欄も荒れる。顔出しで出演する水井基博・元巨人キャップらＭＣ陣は、大きなプレッシャーと闘っているだろう。動画を編集する時は出演者の表情にも配慮するようになった。

自分たちにしか撮れない映像をどう撮影して編集するか。１３万人以上いるチャンネル登録者に共感、満足してもらえるよう、常に頭をフル回転させている。（デジタル担当・小林久剛）

◆小林 久剛（こばやし・ひさよし）２００１年入社。格闘技のネット速報担当を経て、ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」担当。