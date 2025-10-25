◆女子プロゴルフツアー 延田グループ・マスターズＧＣレディース 第３日（２５日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、２位で出たこの日が２０歳の誕生日のルーキー、中村心（ヤマエグループＨＤ）は５バーディー、１ボギー、２ダブルボギーの７２と伸ばせず、通算８アンダーの４位に後退した。トップとは１２打差。

「本当に色々あった。ダボが２つあったけど、それ以外はバーディーも取れているし、ピンチもあったけどパーでしのげたところもあった。ダボ以外は本当にいいゴルフができた」と２０代最初のラウンドを振り返った。

６番は左ラフからの左足下がりの第２打を目の前の池に入れ、１８番では右バンカーからの第２打が土手に当たり砂地に舞い戻った。ともに４オン２パットのダブルボギーだった。７番で６メートル、８番で３メートルを沈めて連続バーディーを奪うなど、気持ちを切らすことなくプレーを続けた。

ホールアウト後は主催者からケーキでお祝いされた。「こんなサプライズがあると思わなかったので、すごくうれしい」と笑顔になった。２０歳のテーマに「伸」の一文字を挙げた。「たくさんゴルフと向きあって、１９歳の時よりも成長したゴルフができるように頑張りたい」と話す瞳はキラキラと輝いていた。

５０位までが来季のシード権を得るメルセデスランキングは現在７８位。一つでも上の順位でポイントを稼ぎたい。「３日間しっかりバーディーを取れているので、ダボをボギーで抑えたりしながらいいゴルフをしたい」。２０代初戦を上位フィニッシュで締める。