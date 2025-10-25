【アルテミスＳ】１番人気のマルガは５着　武豊騎手「いい感じで行けたけど最後伸びきれなかったですね」

◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京・芝１６００メートル、稍重）

勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる出世レースの２歳牝馬Ｇ３は１０頭立てで争われ、１番人気で武豊騎手騎乗のマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）はハナを切ってレースを進めるも、直線の追い比べで後れをとり５着に終わった。武豊騎手は２０１６年リスグラシュー、１８年シェーングランツに続く、同レース単独最多の３勝目はお預けとなった。

同馬の半姉は同じ白毛で、アイドルホースだったソダシ。２０２０年に本レースを勝利後、阪神ＪＦ、桜花賞も勝ち５連勝。古馬になってからもヴィクトリアマイルを勝つなどＧ１・３勝を挙げ、人気を誇った。

マルガは、その姉と同じ「７月１２日、函館・芝１８００メートル」でデビュー。武豊騎手を背に、単勝１・１倍の断然人気で出走すると、姉を２秒３上回るタイムで走破。２着馬に３馬身差をつける、２歳コースレコードでの快勝した。偉大な姉に続く、出世レース制覇はならなかった。

１着は川田将雅騎手騎乗で２番人気のフィロステファニ（牝２歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）で、勝ちタイムは１分３３秒８。２着は９番人気のミツカネベネラ（津村明秀騎手）、３着は３番人気のタイセイボーグ（佐々木大輔騎手）だった。

武豊騎手（マルガ＝５着）「いい感じで行けたけど最後伸びきれなかったですね。テンションは高かったけど、新馬の時もそうだったし、競馬場に来るとそうなる血統なので許容範囲でした。残念です」

菅原明良騎手（レディーゴール＝６着）「道中の収まりが利きづらいところがあった。そのあたりがうまく収まっていればもう少しやれたと思う。パンパンの良馬場よりは渋った馬場の方が良かったと思う」

横山和生騎手（ルーチェフィオーレ＝７着）「上手に競馬をしてくれたし、ゲートも出るようになっているし折り合いも良かった。持てる力を出してくれたと思う」

和田竜二騎手（バースデイフライト＝８着）「過去２戦も出遅れているしゲートだけ入れ込んでいる感じがあります。その後はリズム良く運べたし、しまいもこの馬なりに来ています」

横山武史騎手（ヒルデグリム＝９着）「この馬場はいいと思ったんですけどね。まだまだ非力ですしこれからの馬です。少し隊列も難しかったです」

石橋脩騎手（ドナルンバ＝１０着）「馬の感じは良かった。左に行くところがあるので外に出しづらかった。外をスムーズに走れればもう少しやれても良かった」