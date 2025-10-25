AI¡¡²ÎÈÖÁÈ¤Ç½Ð²ñ¤¤LINE¸ò´¹¡ÖÊÖ»ö¤¬ÉÃ¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×Ä¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Ï¡¡ËÜ¿Í¡ÖËº¤ì¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎAI¡Ê43¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ëNHK¡¡E¥Æ¥ì¡ÖÌ²¤ì¤ÌÌë¤Ï¡¡AI¤µ¤ó¤È¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÇÐÍ¥¤Î¼Æºé¥³¥¦¡£AI¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼Æºé¤Ï¡Ö¤Í¤¨ËÜÅö¤Ë¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë½é¤á¤ÆÂ¿Ê¬¡¢À¼¤«¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡£¡ÊÏ¢ÍíÀè¤ò¡Ë¸ò´¹¤·¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤ËLINE¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ê¸ò´¹¤·¤Æ¡Ë¡¢ºÇ½é¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÊÖ»ö¤¬ÉÃ¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥·¥å¥Ý¥ó¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯MC¤Î¡ÖRAG FAIR¡×ÅÚ²°Îé±û¤¬¡Ö¼«Æ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¶Ã¤¡£AI¤Ï¡Ö¤¤¤ä»ä¡¢¤½¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÊÖ»ö¤¬Áá¤¤¤«¤é»ä¤â¾Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈAI¡£¼Æºé¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¾Ç¤é¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£Ëº¤ì¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ä¤ÏÁá¤¯ÊÖ¤¹¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£