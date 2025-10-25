アメリカのトランプ大統領は24日、日本を含むアジア3か国を訪れるため、首都・ワシントンを出発しました。トランプ氏は中国の習近平国家主席との会談で、台湾についても協議すると明らかにしました。

トランプ大統領は24日、マレーシア、日本、韓国の3か国を歴訪するため、ワシントンを出発しました。

ASEAN＝東南アジア諸国連合関連の会議や、APEC＝アジア太平洋経済協力会議の関連会合に出席するほか、高市首相、韓国の李在明大統領、中国の習近平国家主席とそれぞれ首脳会談を行います。

トランプ大統領「（習主席と）台湾について話すだろう。訪れることはないが、協議する」

出発に先立ちトランプ氏は、習主席との会談で台湾についても協議すると明らかにしました。

アメリカ政府高官は、会談でレアアースの輸出規制や中国によるロシア産の石油の購入などについても協議すると説明しています。

またトランプ氏が実現に意欲を示す北朝鮮の金正恩総書記との会談の可能性について、アメリカ政府高官は「今回の外遊の日程には含まれていない」と述べ、アジア歴訪中に金総書記と会談する予定はないと説明しています。

ただトランプ氏は出発前、記者団に対し「金総書記との会談に100％オープンだ」と強調し、会談実現に向け含みを持たせました。