双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、双子の急成長について想いを綴っています。

【写真を見る】【 中川翔子 】双子育児「ムチムチしてきました」 “新生児期終わってしまう！” 「うれしいようなさみしいような」 自炊も再開「余力がほんの少し」





翔子さんは、絵日記で「新生児3週間でムチっとしてきた…？」と、双子の丸々とした姿を描いていて「おなか、頭、うで、二重あご、急にムチりだした！？」と驚きの様子。テキストでは「新生児期もうすぐ終わってしまう！」「大きく育ってほしいけどさ」「うれしいようなさみしいような」と、前向きな動揺を伝えています。





一方で翔子さんは「キッチンに立って豚バラ焼きうどん作りました！」と報告。「やはりお肉、野菜、作りたて料理は元気出る！」と実感を込めて綴っていて「料理できる余力がほんの少しできて良かったです」「母乳のためにもね、、！」と、 “自炊で回復→回復して自炊” のサイクルに入れそうな感触を伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】