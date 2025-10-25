¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ËÆ´¤ì¤¿´ÆÆÄ¤¬À©ºî¤·¤¿¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó½é¤ÎÄ¹ÊÔ¼êÉÁ¤¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØThe Glassworker¡ÙÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÀ©ºî¡õÁ´¹ñ¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó½é¼êÉÁ¤Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡ØThe Glassworker¡Ù¡Ê±ÑÂê¡ËÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÀ©ºî¤ÈÁ´¹ñ¸ø³«¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ª - ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎMotionGallery
ËÜºî¤Ï¡¢ÀïÁè¤Î»´¤µ¤È·Ý½Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÎÂÐÈæ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Àï²Ð¤ËÍÉ¤ì¤ë¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÎÎø¤Î¤æ¤¯¤¨¤ä¿Æ»Ò¤Î³ëÆ£¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£2024Ç¯¤Î¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½ºîÉÊ¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Î¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥ê¥¢¥¹»á¤Ï¡¢TED¥Õ¥§¥í¡¼¤ä¥×¥í¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢ËÜºî¤Î´ë²è¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¼«ÂÎ¤¬ÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2016Ç¯¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç1Ëü6000¥É¥ë(Ìó240Ëü±ß)°Ê¾å¤òÄ´Ã£¡£½¸¤á¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¼êÉÁ¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Îµ»½Ñ¤ò1¤«¤é¶µ¤¨¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎºîÀ®´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢10Ç¯¤«¤±¤Æ¤Ä¤¤¤ËºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝÊ¿ÏÂÊ¸²½º×¡×Æâ¤Î¤Ò¤í¤·¤Þ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥º¥ó2024¤Ç¡¢¡Ø¥¬¥é¥¹¿¦¿Í¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤òºî¤ë¾å¤ÇÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ºîÉÊ¤òÆüËÜ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌ´¤¬³ð¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¹ñÆâÇÛµë¤ò¼ê¤¬¤±¤ëEllis Films¤¬¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÏÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤ÎÀ©ºîÈñ¡¢ÀëÅÁÈñ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¤ª¤Þ¤«¤ÊÈñÍÑÆâÌõ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿áÂØÈÇ¤ÎÀ©ºîÈñÍÑ¤¬¤ª¤è¤½500Ëü±ß¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¬¤ª¤è¤½160Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï»Ù±ç³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢8¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¿¡¼¥óÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥ê¥¿¡¼¥óÆâÍÆ3000±ß¤ªÎé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»²²Ã¼Ô¸ÂÄêLINE¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¾·ÂÔ¡¢À©ºîÆü»ï¤ÎÇÛ¿®5000±ß3000±ß¤Î¥ê¥¿¡¼¥óÆâÍÆ¡Ü¸ø³«Á°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¼Ì²ñ¾·ÂÔ1Ëü±ß5000±ß¤Î¥ê¥¿¡¼¥óÆâÍÆ¡Ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÌ¾Á°¤ò·ÇºÜ1Ëü5000±ß1Ëü±ß¤Î¥ê¥¿¡¼¥óÆâÍÆ¡ÜºîÉÊËÜÊÔ¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È(ÄÌ¾ïÏÈ)¤ËÌ¾Á°¤ò·ÇºÜ2Ëü5000±ß1Ëü5000±ß¤Î¥ê¥¿¡¼¥óÆâÍÆ¡Ü¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ÂÄê¥°¥Ã¥º(1ÅÀ)¡¢Á°Çä·ô(2Ëç¡Ë¡¢DVD5Ëü±ß2Ëü5000±ß¤Î¥ê¥¿¡¼¥óÆâÍÆ¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÆÃÊÌÏÈ¡Ü±Ç²è¥°¥Ã¥º(Á´¼ï¡¦1¥»¥Ã¥È)10Ëü±ß5Ëü±ß¤Î¥ê¥¿¡¼¥óÆâÍÆ¡Ü¼ç±é¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¾·ÂÔ(ËÜ¿Í¡ÜÆ±È¼¼Ô¤Î2Ì¾)100Ëü±ß10Ëü±ß¤Î¥ê¥¿¡¼¥óÆâÍÆ¡Ü¿áÂØ½Ð±é¡¢º£¸åElles Films¤¬ÇÛµë¤¹¤ë±Ç²èºîÉÊ¤ÎÁ°Çä·ô(10ºîÉÊ×2Ëç)
Ellis Films¤Ï2023Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¿áÂØÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈ¯¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¹¥È¡¼¥ë¥ó¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡§¥¡¼¥¦¤Î²¦½÷¤È¥ë¥¹¥é¥ó¡Ù¤ÎÇÛµë¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥ë¥¹¥é¥óÌò¤òINI¤ÎüâÄÍÂçÌ´¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
