◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2025 日本―オーストラリア（2025年10月25日 東京・国立競技場）

世界ランキング13位の日本は同7位のオーストラリアと対戦し、前半を3―14で終えた。両国の対戦は21年10月以来4年ぶりで、これまでの対戦成績は日本の6戦全敗。初勝利を目指し、後半の40分間に臨む。

夏のパシフィック・ネーションズカップ（PNC）を戦ったメンバーを中心に、春のウェールズ戦以来の復帰となったNo・8リーチ・マイケル（BL東京）が復帰し、現状のベストメンバーをそろえた日本。だが試合開始からボールを保持する時間が少なく、防戦一方で前半13分にトライを先取される苦しい立ち上がりとなった。

同18分にはCTBチャーリー・ローレンス（相模原）がシンビンとなり数的不利となったが、その後のピンチを残された14人全員のディフェンスで切り抜けると、国立は大歓声に包まれた。同27分にSO李承信（神戸）のPGで3点を返した直後、再びトライを許したものの、追加の失点は許さず。まだ一度も勝ったことのないオーストラリアに、3―14と食らい付いてハーフタイムに入った。

オーストラリアのタスマニア出身のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）にとっては、日本代表HCとして初めての母国との対戦。「母国と対戦できることは名誉なこと。母国と戦うのは勝ちたい気持ちがさらに湧き上がる。挑む覚悟はできている。我々に勝機はあるので徹底的に仕掛け続けていきたい」と話しており、後半の采配にも注目が集まる。