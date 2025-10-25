◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日 兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

前週の富士通レディースで優勝争いを演じた渡辺彩香（32＝大東建託）が6バーディー、2ボギーの68で回り、通算8アンダーで12位から4位まで順位を上げた。

「ショットがだいぶ良くなってきました。昨日まではあまり良くなくて、パッティングで何とかという感じでした。今日はバーディーチャンスも多かったので、凄い良いプレーができたと思います」

前週から契約メーカーの新しい1Wを投入。富士通ではエースと新の2本の1Wをバッグに入れてプレーした。しかし今週は新1Wだけで戦っている。

「（新1Wは）ミスヒットに強い感じです。今まではもう少し右に行ってたのが、意外と耐えたりしている雰囲気はあります」。その言葉通り、15番ではドライバーショットをフェアウエーに置き、2打目をグリーン横まで運んで30ヤードのアプローチを2メートルに乗せてバーディーとした。

「今までだと15番のようにアゲインストの風が吹くと、スピン量が多くなって右にミスしたりしていました。それがちゃんとフェアウエーに行っていた」と振り返った。

前週は最終日を首位タイで迎え最終組で回りながら76と崩れ6位に終わった。

ただ力を出し切れなかった悔しさはあるが、それをいつまでも引きずることはない。

「ほんと立ち上がるしかないですよ。いつまでも転んでても何も始まらないから」と経験を重ねたプレーヤーらしい切り替えの速さで目の前の一打に集中している。

このコースは14年大会の2日目に63の最少スコア記録をマークし6位に入った相性の良さもある。

「ここ最近、せっかく良い感じできているので（あしたは）伸ばせるだけ伸ばして帰りたいです」と最終日のチャージを誓っていた。