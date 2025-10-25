º´µ×´Ö¡¢64¤Ç8ÂÇº¹ÆÈÁö¡¡±äÅÄG½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂè3Æü
¡¡±äÅÄ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè3Æü¡Ê25Æü¡¦Ê¼¸Ë¸©¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¡á6562¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤¬9¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î64¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»20¥¢¥ó¥À¡¼¡¢196¤Ç¸åÂ³¤È¤Îº¹¤ò¹¤²¤¿¡£8ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë67¤Ç²ó¤Ã¤¿¿ûÉö²Ú¡¢¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤ËÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë´ä°æÌÀ°¦¤¬¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¤Ë¤ÏÃæÂ¼¿´¡¢²ÏËÜ·ë¤é6¿Í¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼Àª¤Î´ä°æÀéÎç¤Ï22°Ì¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï34°Ì¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï44°Ì¡£¡Ê½Ð¾ì51Áª¼ê¡á¥¢¥Þ3¡¢ÆÞ¤ê¡¢µ¤²¹19.9ÅÙ¡¢ËÌÅì¤ÎÉ÷2.4¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°4092¿Í¡Ë