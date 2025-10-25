¡ÖÇÑÏ§¤ÈÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¿Ê¤á¤Æ¡×¡¡ÀÖÂô·Ð»ºÁê¤¬Ê¡Åç¸¶È¯»ë»¡
¡¡ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ï25Æü¡¢½¢Ç¤¸å½é¤á¤ÆÊ¡Åç¸©¤òË¬Ìä¤·¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£ÇÑÏ§ºî¶È¤ä½èÍý¿åÂÐºö¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÅìÅÅ¤Î´´Éô¤é¤Ë¡Ö°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤ËÇÑÏ§ºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£
¡¡ÀÖÂô»á¤ÏºòÇ¯11·î¤Èº£Ç¯4·î¤ËÅìÅÅ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÍÏÍ»³ËÇ³ÎÁ¡Ê¥Ç¥Ö¥ê¡Ë¤Î»î¸³ºÎ¼è¤Ë¿¨¤ì¡ÖÆñÅÙ¤Î¹â¤¤ÇÑÏ§ºî¶È¤ÎÃæ¡¢½ÅÍ×¤ÊÁ°¿Ê¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÌÌ²ñ¤·¤¿ÅìÅÅ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¾®ÎÓ´î¸÷²ñÄ¹¤Ï¡ÖÊ¡Åç¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤Î´ÓÅ°¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÅìÅÅ¤Ï7·î¡¢¥Ç¥Ö¥ê¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¼è¤ê½Ð¤·¤¬¡¢Åö½éÍ½Äê¤Î2030Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é37Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£