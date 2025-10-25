¡Ú³ÚÅ·¡ÛÀõÂ¼±ÉÅÍ¡¡¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¸½ÌòÂÇ¼Ô¤ò¹ðÇò¡Ö¤½¤Î£³¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÁª¼ê¤¬£²£µÆü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤ËÀçÂæ½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¤È¤â¤Ë³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÀõÂ¼¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¡ÖÀõÂ¼Áª¼ê¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¦¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½Ìò¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÀõÂ¼¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¥®¡¼¥¿¤µ¤ó¤È¤«¡×¤È¡¢¤Þ¤º¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ôÁª¼ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£Â³¤±¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤È¶áÆ£¡£¤¢¤È¥ì¥¤¥¨¥¹¡×¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡Ö¤½¤Î£³¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀõÂ¼¤Ï¡Ö¥±¥¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤·¡£Ç¯Îð´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢£³£·ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°ËÃ£¤¬¡Ö¤Ç¤âÌøÅÄ¤µ¤ó¤â¡ÊÀõÂ¼¤ò¤¹¤´¤¤¤È¡Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÀõÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸¬Â½¡£°ËÃ£¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Ê¬¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÀõÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Á´Á³¤Ç¤¹¡£¥Û¥ó¥È¡¢Á´Á³¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£