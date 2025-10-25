キスマイ宮田俊哉、コスプレ姿で「池ハロ」降臨 抜群スタイルで堂々ランウェイ
【モデルプレス＝2025/10/25】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が10月25日、中池袋公園メインステージにて行われた「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」スペシャルセレモニーにゲストとして登場。パレードにもサプライズ登場し、観客を沸かせた。
【写真】37歳人気アイドル、雰囲気ガラリのコスプレ姿
同イベントに初参加となる宮田は、コスプレ情報誌『COSPLAY MODE』（2025年10月号／シムサム・メディア）で披露したオリジナルキャラクターのコスプレでセレモニーに登壇。イベントの雰囲気について聞かれると「すごく盛り上がっているなと思いますし、僕、毎年『池ハロ』ってXで検索するんですよ。どんなコスプレしてる方がいらっしゃるのかな？ってすごく楽しみにしていたので、こうして実際に来て、色々な方を見ることができて、すごく楽しいなと思ってます！」と笑顔を見せ、駆けつけた多くのファンに「いつもありがとね」と温かい言葉をかけ、会場を沸かせた。
ランウェイのトップでポージングを決めることになると「恥ずかしい（笑）」と照れ笑いを浮かべつつ、観客の「見たい！」という声に応え、イケメンボイスで「しょうがないやつだな」と一言。黄色い歓声が飛ぶ中、抜群のスタイルで堂々とランウェイを歩き、会場を魅了した。さらに、その後行われたパレードにもサプライズ出演。大勢の観客に囲まれながら、レッドカーペットを闊歩していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳人気アイドル、雰囲気ガラリのコスプレ姿
◆宮田俊哉「池ハロ」コスプレ姿で登場
同イベントに初参加となる宮田は、コスプレ情報誌『COSPLAY MODE』（2025年10月号／シムサム・メディア）で披露したオリジナルキャラクターのコスプレでセレモニーに登壇。イベントの雰囲気について聞かれると「すごく盛り上がっているなと思いますし、僕、毎年『池ハロ』ってXで検索するんですよ。どんなコスプレしてる方がいらっしゃるのかな？ってすごく楽しみにしていたので、こうして実際に来て、色々な方を見ることができて、すごく楽しいなと思ってます！」と笑顔を見せ、駆けつけた多くのファンに「いつもありがとね」と温かい言葉をかけ、会場を沸かせた。
【Not Sponsored 記事】