小倉優子、次男と作ったバナナシフォンケーキ公開「手つきがパティシエ」「完璧な焼色」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】タレントの小倉優子が10月24日、自身のInstagramを更新。次男とバナナシフォンケーキを焼く様子を公開し反響を呼んでいる。
【写真】3児の母・小倉優子「手つきがパティシエ」次男と作ったバナナシフォンケーキ
小倉は「次男とバナナのシフォンケーキを焼きました」と綴り、次男がキッチンで卵や生地をかき混ぜている様子を公開。ふんわりと焼き上がった様子や、お皿に可愛らしく盛り付けられた写真も投稿し「ふわふわで美味しく焼けました！シフォンケーキを焼くことが子ども達も大好きで嬉しいです」と、子どもたちと楽しんでケーキ作りをしていると締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「次男くん手つきがパティシエ」「ケーキが作れるイケメン」「ケーキ屋さんみたい」「完璧な焼色」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
