飯島直子「レンチンたまごパン」の朝食公開「今すぐ真似します」「忙しい朝にぴったり」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】女優の飯島直子が10月24日、自身のInstagramを更新。レンジを使った朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】50代女優「楽ちん」手作り朝食紹介
飯島は、「ぐっと冷えてきました ふとんに入るのが心待ちになる この時期」と毛布を取り出したものの、安眠できなかったと報告。「みんなは何か安眠方法ある？」と問いかけた後に、「朝は 便利なレンジチンたまごパン食べました」と、ふんわりとしたスクランブルエッグがケチャップつきで乗ったパン写真を投稿した。マグカップに卵を割り、そのままレンジにかける写真や動画も公開しており「レンジってすごいね」とつづっている。
この投稿には「こんなきれいにできるんだ」「楽ちん」「今すぐ真似します」「忙しい朝にぴったり」「安眠できますように」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】50代女優「楽ちん」手作り朝食紹介
◆飯島直子、手作り朝食を公開
飯島は、「ぐっと冷えてきました ふとんに入るのが心待ちになる この時期」と毛布を取り出したものの、安眠できなかったと報告。「みんなは何か安眠方法ある？」と問いかけた後に、「朝は 便利なレンジチンたまごパン食べました」と、ふんわりとしたスクランブルエッグがケチャップつきで乗ったパン写真を投稿した。マグカップに卵を割り、そのままレンジにかける写真や動画も公開しており「レンジってすごいね」とつづっている。
◆飯島直子の投稿に反響
この投稿には「こんなきれいにできるんだ」「楽ちん」「今すぐ真似します」「忙しい朝にぴったり」「安眠できますように」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】