THE RAMPAGE岩谷翔吾、EXILE TETSUYAプロデュースワークショップショーに初参加 LDH名曲多数ダンス【SDGs FES】
【モデルプレス＝2025/10/25】EXILE TETSUYA、GENERATIONSの中務裕太、THE RAMPAGEの岩谷翔吾が25日、葛西臨海公園・汐風の広場にて開催された「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」に出演した。
「我こそは！」というキッズたちを募り、ステージでキッズと踊ったり、「MORNING SUN」のダンスレクチャーの後は会場全体でTikTok撮影をしたりと一体感のあるステージで楽しませ、SDGs FESを締め括った。
【写真】EXILE TETSUYAら、キッズとステージでダンス
◆岩谷翔吾、EXILE TETSUYAプロデュースワークショップに初参加
TETSUYAがプロデュースする「LDHダンスワークショップショー」には、中務に加え、江戸川区育ちの岩谷が初参加。江戸川区立葛西第三中学校ダンス部とEXPG生も登場し、EXILEの「Choo Choo TRAIN」、GENERATIONS「AGEHA」、THE RAMPAGE「Shangri-La」などLDH所属アーティストの数々の名曲に合わせてダンスを楽しみ、身体を動かしながら、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進した。
◆「SDGs FES」テーマは「With〜ともに〜」
5回目の開催を迎える今回は、「With〜ともに〜」をテーマに、より幅広い世代の交流と、外国人にも楽しんで参加もらうためのイベントへとパワーアップ。「TGC」プロデュースのもと「SDGsえどがわ10の行動」を全世代が楽しみながら実践できるブースや、出演者たちが登場するスペシャルステージなど、様々なコンテンツを展開する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】