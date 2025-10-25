27日から28日は冷たい風が吹くでしょう。北海道は平地でも雪が降り、暴風が吹く可能性があります。ユーラシア大陸から冷たい風が吹く季節です。31日から11月1日の雨のあとも再び冷たい風が吹き、3日頃は、関東などでは一段と風が冷たくなりそうです。

27日〜28日は冷たい風 北海道は平地でも雪が降り、暴風が吹く可能性

明日26日は、中国地方、四国、近畿から北海道を中心に雨が降る時間があるでしょう。

この雨のあと、冷たい西よりの風が吹く見込みです。ユーラシア大陸から太平洋に向かって吹く季節風です。





27日は、北海道や東北の日本海側、北陸では、しぐれるでしょう。関東など日差しがたっぷり届く地域でも、風が冷たく感じられそうです。季節風は、次第に強まります。北海道では28日、平地でも雪になり、警報級の暴風が吹く可能性があります。

29日は、風は一旦収まる

29日は、風は収まり、日差しが届く所が多いでしょう。30日も日が差しますが、次第に雲が広がりやすくなり、天気は下り坂に向かいます。

31日〜11月1日の雨のあと再び冷たい風 3日頃は関東など一段と冷たい風

31日から11月1日にかけて、広く雨雲がかかるでしょう。雨が降っている時は、それほど寒く感じないかもしれません。



この雨のあと、再びユーラシア大陸から季節風が吹くでしょう。

今度の季節風は、北海道の平地に雪をもたらすことはなさそうです。ただ、はじめ西よりで吹く風は、次第に北よりになる見込みです。11月3日頃には、関東など本州付近にとっては、27日から28日に吹く風と比べると、一段と冷たい風になるでしょう。関東北部の山々では雪が降ることがありそうです。



冷たい風が吹く季節です。体感的には予想される気温の数字より寒く感じられることも少なくないでしょう。気象情報は、風の予報もご確認ください。

冬にかけて吹く季節風

上の図は、10月19日から23日の上空1500m付近の気温です。青色は平年より気温が低いエリアです。ユーラシア大陸の東側は、青色のエリアで、十分に気温が下がっていることがわかります。



太平洋では、ユーラシア大陸より気温が高くなっています。暖かい空気は冷たい空気よりも軽いので、上にのぼっていきます。すると、ユーラシア大陸の冷たい空気が太平洋へと流れ込みます。これが、これから冬にかけて吹く季節風です。