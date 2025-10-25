子どもの写真を、勝手にSNS投稿された！ママ友との付き合い方、見直すべき？【ママリ】
子どもの写真を無断でSNSに載せたママ友
2~3回親子で遊んだママ友が
わたしに許可なく私の子の写真を
自身のSNSにアップしてました💦💦
なかなか、人のお子様の写真を勝手に
載せるなんてできないですよね？普通は…
言いにくいけどモヤモヤするので、
ごめん
消して欲しいと言って消してもらったんですが、
何故こっちが気まずくなってるんだ？と😂
ビックリなママ友の行動とかってありますか？💦
他にも、注文住宅をたてたうちの家に来て
意外と普通、もっとオシャレやとおもった！
あ、失礼な意味じゃなくて！(いや失礼やろ…)
っていう人も居ました(関わり辞めました笑)
校区が違うママさんとかはしれっとフェードアウトできるけど春から幼稚園にいくので
いまから微妙に怯えてます…
ママトラブルとかあった方おしえてほしいです！
トラブルになるなら一匹狼がいい！と思いますね💦
出典：
qa.mamari.jp
ママ友に悪気はないようですが、勝手に他の子が写る写真をSNSに投稿するなんて非常識な行動ですよね。投稿者さんは、このママ友に写真を削除してとお願いしたとき、なぜか気まずい気持ちになったそう。
子どものこともあるので、非常識なママ友であっても気を使わなくてはいけないのは疲れてしまいますよね。投稿者さんは、今後ママ友とうまく付き合うにはどうすればいいか悩んでいるようです。
ママ友にさまざまな意見が
この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。
その中に、義兄や義母がそのママ友と同じことをして嫌だというコメントがありました。
1匹羊です、笑
狼にはなれずいつもニコニコしながら名前も知らない園ママに挨拶してむれずに帰ってます😂
義兄や義母が勝手にあげようとしてきたりするのですごく嫌です💧
我が家は子供の顔を見せたくないとの理由と行動を全国公開してどないなる？という理由ででインスタとかしてないので友達だとしても嫌ですね💧
出典：
qa.mamari.jp
義兄や義母が写真を勝手に載せようとするから嫌だという意見がありました。この方がいうようにSNSへの投稿は子どもの顔を「全国公開」しているのと同じ。母親としては、その写真に写る我が子を心配するのは当然です。投稿者さんのママ友は、SNSの投稿について何も思わないかと思うと残念ですね。
この他に、投稿者さんのようにママ友の行動に困惑したことがある、というコメントがありました。
それは載せるにしても一言欲しいかなと思いますね💦
ビックリなママといえば 息子の持ち物を必ず真似してくる子がいてすごい嫌でした。最初のうちは気にしないでおこうと思ったけど
プールバッグや、ラップタオル、
服や帽子やスニーカーも💦
真似してるのが周りにもわかるほどで😅
しまいには全く同じ髪にしてきたことが限界で本人に言っちゃいました笑
出典：
qa.mamari.jp
この方のまわりには、子どもの持ち物を真似してくるママ友がいたそう。仲の良い友だち同士で持ち物をそろえることはあるでしょうが、気付いたら同じだったなんてちょっと怖い気がしますね。こういうママ友は、相手がどう思うのかを考えられない人なのかもしれません。
気を使って疲れるようなママ友とは距離を置いても問題ない
付き合っていて気づかれするようなママ友とは、子どものためだと思って割り切って付き合ったほうがストレスなく過ごせるのでは。投稿者さんも無断で子どもの写真をSNSに投稿した非常識なママ友とはこれ以上仲良くする必要はないでしょう。
あまり我慢して付き合っても良いことはひとつもないので、距離を置いても問題ないはずです。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）