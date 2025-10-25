「あの車、邪魔ですよね」ママ友に同意を求めたら、まさか“本人の車”だった【ママリ】
邪魔な路上駐車の車がママ友のだった
同じマンションのママ友の車が路駐しているのを邪魔だと言ってしまい、気まずくなった出来事について相談したいです。
さっき同じマンションのママ友さんとすごい気まずい事がありました😅
家の近くの道路にたまに路駐してる車があってすれ違えなくはないのですが中央線の無いちょっと狭い道路で、もちろん路駐も仕方ないのかもしれないんですが、私が運転初心者で路駐の車を避けるってのが地味にストレスで💦
すれ違う時、邪魔だなぁっていつも思ってました💦
さっきママ友と喋ってる時にそこに車が路駐しててつい、
また邪魔な所に停まってるー😓って言ったらママ友のお母さんの車だったみたいで
うちの母のです😅って言われました💦
あ、そうなんですね💦すみません💦って言ってママ友もその後いつも通り普通に話してたんですが、これめちゃくちゃ気まずいですよね？💦💦
出典：
qa.mamari.jp
つい言ってしまったことを後悔しても手遅れだったなんてつらいですよね。投稿者さんは、同じマンションのママ友にずっと邪魔だと思っていた路上駐車の車の話をしたところ、なんとそのママ友の母の車だったと知って焦ってしまいました。
運転が得意ではない投稿者さんは、その車があることでストレスを感じていたそう。そんな中でその車が目についた瞬間に一緒にいたママ友に「邪魔な車がある」と、つい口に出して後悔する羽目に。次にママ友と会うときに気まずい思いをすると思ってしまったそう。
路上駐車についてさまざまな意見が
この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。
その中に「路駐は邪魔」だとして投稿者さんの発言に落ち度はないというコメントがありました。
路駐なんて普通に邪魔ですよ😇
ゆうさんに落ち度は全くないですし、路駐してたら誰かしらに文句言われても仕方ないです！😇
有料パーキングかお客様用の駐車場に停めてくれよって思うので、、
気にしない人は全く気にしないですし、そういう気にしない人は他人への気遣いもできない感じですよね😅
出典：
qa.mamari.jp
この方も投稿者さんと同じように路駐は邪魔だと思っているようです。投稿者さんがママ友に言ったことは間違っておらず、むしろ路駐した相手のほうは文句を言われても仕方がないと思うべきだと厳しい意見でした。たしかに駐車する側もまわりに配慮しなければ、たとえ駐車禁止ではなくてもクレームが出るということを自覚しておかなくてはいけないですね。
この他に「教えてあげられてよかったのでは」というコメントがありました。
ママ友も運転上手いとかで気づきにくい点だったかもしれないし💦
教えてもらえてよかったかもしれません！！
前向きに行きましょう😂！
気まずかったですね😭
ママ友ぐらいの距離感だと自分の価値観と困り事が全然違ったりしますから地雷踏みがちですよね💦
出典：
qa.mamari.jp
路駐が邪魔だったと教えてあげられてよかったかも、という意見がありました。この方の言うように、邪魔だと思っていたのは投稿者さんだけじゃないかもしれません。気まずい思いをした投稿者さんに向けて「前向きに考えましょう」という言葉は気持ちが軽くなる思いがしますね。
路上駐車は場所によって迷惑な場合もあるため、邪魔だと言われても仕方がない
車を運転する側になってみると、路上駐車は場所によって邪魔だと思うことがあるのでは。もしかして、路駐を邪魔だと言われたママ友の方が投稿者さんよりも気まずい思いをしたかもしれません。
投稿者さんは、ママ友に良いことを教えたのだと前向きにとらえ、気持ちの切り替えができていたらいいですね。なにはともあれ、路上駐車はまわりを確認して邪魔だと言われない場所を選ばなくてはいけませんね。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）