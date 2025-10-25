¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡×¤«¤é40Ç¯...à¥²¡¼¥¸¥Ä²È¥¯¥Þ¤µ¤óá83ºÐ¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¡ØLove Letter¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¿!¡×
¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ!
¡¡1980Ç¯Âå¤Ë¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç³èÌö¤·¤¿à¥²¡¼¥¸¥Ä²Èá¤¬¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆàÎÉ¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥¸¥¤¤Ë¤Ï´®¤¨¤ë¥ï¥¤¡£Í½Â¬¤·¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£¾¬¤â¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ø¡×¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤µ¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·Ý½Ñ²È¤Î¼Ä¸¶¾¡Ç·(83)¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¡ÖÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î±Ç²è¡ØLove Letter¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¿!¡×¡Ö¸ÄÅ¸´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡ÖÉ÷¼Ù¤Ê¤É°ú¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼Ä¸¶¤Ï1985Ç¯¤«¤é87Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡×¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÏÃ½Ñ¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÏÀÜ¥ª¥Ö¥¸¥§¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡ÖÅ´¤Î¥²¡¼¥¸¥Ä²È¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¡£¸½ºß¤ÏÆàÎÉ»Ôºß½»¡£