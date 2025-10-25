大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が２５日、生放送され、高市早苗首相の内閣発足を取り上げた。維新が「一丁目一番地」とする衆院議員定数の１割減を目指すことが連立政権合意書に盛り込まれたことについて、パネリストは別の“本丸”があると主張した。

政治ジャーナリストの青山和弘氏は、合意書で副首都構想について「関連法案は２６年通常国会で成立」と明記されている点を指摘した。「はっきり書いているのは副首都構想。センターピンは実は議員数削減でなく、ここが維新にとってキモ」。他の項目が「〜までに結論」「〜成立を目指す」などと曖昧な表現になっていることと対照的で、議員定数削減については「最後は来年の通常国会に本丸（副首都構想）が控えているので、ここは妥協する可能性はゼロではないと、維新の中枢を取材してもそういう気配を感じてます」と、必ずしも開催中の臨時国会で成立しない可能性もあると分析した。

京大大学院教授の藤井聡氏も「参議院が難しい」とした。衆院は自民会派＋維新で２３１議席で、過半数の２３３議席に近い。だが参院は同１２０議席で、過半数の１２５議席には、やや遠い。藤井氏は「定員削減して割を食うのは少数政党。そこの賛同が得にくいので、なかなか現実的に今期成立するのは難しい」とし「臨時国会での成立を目指す」という表現についても「合意するときから『ちょっと無理かもな』と言うのが匂う」と述べた。

すると青山氏も「小林（鷹之）政調会長も『“目指す”がキモなんだ』と言っていた」と暴露してゲストらを驚かせた。

最後には元財務官僚の経済学者・高橋洋一氏が、こう話した。

「できる話とできない話があるじゃない。選挙速報で１２時以降の当選の人なんか、みんなおっこっちゃうんだよ。選挙速報を明け方まで見てなくていいのでちょうどいいんだけど（笑）。でもね、おっこっちゃう人が誰だというと、野党の人。１割削減すると自民と維新で過半数取れちゃう。そしたら抵抗する人がいる。でも副首都の話は公共投資だからね。１０兆円以上の大規模公共投資だから反対する人は少ないですよ」

果たして維新は、どこにセンターピンを打っているのだろうか。今期臨時国会に注目だ。